El joven cantante Tomás Suárez-Vértiz, hijo del cantante Pedro Suárez-Vértiz, debuta como solista con el estreno de “Incondicional”, su primer tema dedicado a su madre Cynthia y a todas las madres del Perú. El joven de 19 años presentó su primera aventura musical en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre.

La canción, colaboración con la marca de vinos Tabernero, surge como un homenaje a todas las madres del Perú y también marca el punto de inicio de la carrera musical del hijo de Pedro Suárez-Vértiz.

“Cuando me convocan para esta campaña, no dudé en aceptar, y por ese motivo compuse el tema ‘Incondicional’ para homenajear a todas las madres, pero, en especial, a la mía, quien me ha guiado y me acompaña en cada paso que doy en mi día a día”, dijo Tomás.

Como se sabe, Tomás Suárez-Vértiz es el menor de los hijos de Cynthia Martínez y de Pedro Suárez-Vértiz. Para él, su madre ha sido una gran inspiración junto a su padre.

Los seguidores del fallecido músico recuerdan muchas de sus publicaciones en donde demostraba un gran amor por su esposa, contando detalles de su relación y su vida familiar que evidenciaba una unión muy especial.

En el marco del Día de la Madre (que se celebra el segundo domingo de mayo), Tomás señaló que “Incondicional” es una canción en homenaje a Cynthia y a todas las madres del Perú. Si bien la letra está compuesta en su inspiración por su madre, se puede representar en el amor incondicional de las madres por sus hijos.

Cabe señalar que “Incondicional” puede ser escuchada escaneando el código QR que viene junto a los vinos Tabernero.

