En fechas marcadas por la nostalgia y el reencuentro familiar, Cynthia Martínez utilizó sus plataformas digitales para rendir un sentido tributo a su fallecido esposo, el reconocido músico Pedro Suárez-Vértiz. A través de una serie de fotografías íntimas junto a sus hijos, la viuda del artista compartió una reflexión profunda sobre la ausencia y el legado que el cantante dejó en su hogar.

El mensaje de Martínez no solo describió la dinámica actual de su familia, sino que también ofreció una mirada personal sobre cómo enfrentan el duelo en este segundo año sin la presencia física del ícono del rock peruano.

¿QUÉ SENTIMIENTOS COMPARTIÓ CYNTHIA MARTÍNEZ SOBRE SU VIDA COTIDIANA SIN PEDRO?

El pasado 25 de diciembre, la empresaria redactó un mensaje directo para el músico, recalcando que esta es la segunda festividad que pasan separados. Con palabras cargadas de afecto, escribió: “Hola, esposo mío, feliz Navidad, la segunda sin ti a nuestro lado y las contaré para siempre, lo sé”.

Esta nostalgia se hizo más evidente cuando relató una salida familiar rutinaria por los alrededores de su vivienda para comprar café, momento en el cual la falta del cantante se sintió con mayor fuerza. Martínez admitió cuánto desearía que él estuviera presente para animar el grupo con su particular personalidad, asegurando que sus hijos y allegados estarían “atónitos, pegados escuchando tus locuras y tus ocurrencias, contemplándote y riéndonos como siempre lo hacíamos”.

Cynthia Martínez y Pedro Suárez-Vértiz (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ CYNTHIA MARTÍNEZ CONSIDERA QUE EL LEGADO DEL ARTISTA PERMANECE INTACTO EN SU HOGAR?

En su reflexión, Martínez enfatizó que el tesoro más grande que le otorgó su relación son sus hijos, a quienes describió como el reflejo constante del fallecido rockero. Al respecto, expresó su gratitud “por el mejor regalo de mi vida, que lo podemos ver en esta foto”.

Para ella, la interacción diaria con sus descendientes es una forma de mantener vivo el espíritu de Pedro, ya que encuentran consuelo en actividades conjuntas como “hablar de ti y aprender de ti”. De esta manera, el legado del autor no solo reside en sus canciones, sino en la esencia que sus herederos proyectan cada día, según recoge el diario La República.

¿CÓMO REACCIONÓ LA COMUNIDAD VIRTUAL ANTE LA ÍNTIMA DEDICATORIA DE CYNTHIA MARTÍNEZ?

El cierre del mensaje mostró a una Cynthia fortalecida, quien manifestó sentirse satisfecha con su crecimiento personal y segura de que su esposo, desde su actual plano, se siente orgulloso de ella. Esta vulnerabilidad generó una respuesta masiva de afecto por parte de los internautas, quienes dejaron comentarios de aliento como “Feliz Navidad, Cynthia, él está siempre contigo” y “Pedrito siempre en nuestro corazón”.

La interacción masiva demuestra que el cariño de los seguidores peruanos por Suárez-Vértiz se extiende ahora hacia su familia, acompañándolos en su proceso de resiliencia.