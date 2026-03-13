El Poder Judicial dispuso que el exfutbolista Jefferson Farfán abone una pensión provisional de S/ 7 000 mensuales para la hija que tiene con la empresaria Darinka Ramírez.

De ese modo, la resolución de primera instancia establece que el depósito deberá realizarse en una cuenta del Banco de la Nación para cubrir de inmediato las necesidades básicas de la menor.

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La medida se dictó luego de que fracasaran los intentos de un acuerdo extrajudicial. Según la defensa de Ramírez, el exdelantero de la selección peruana no asistió a las reuniones de conciliación programadas previamente.

Pese al fallo provisional, el equipo legal de Ramírez busca que la pensión definitiva sea de S/ 14 000.

Así, el abogado Wilmer Arica argumentó que los gastos mensuales de la niña superan los S/ 17 000 y que el monto solicitado es acorde a la capacidad económica del deportista.

“Antes de ir a la demanda solicitamos una conciliación con la otra parte, y nunca asistieron a las dos fechas programadas”, señaló Arica.

Cabe precisar que, la justicia estableció los siete mil soles como una “asignación anticipada” en primera instancia, mientras se analizan las pruebas.

El proceso continuará en los tribunales hasta que se dicte una sentencia final que fije el monto permanente de la pensión de alimentos.

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