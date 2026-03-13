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Según el sustento presentado por Darinka ante el juzgado, la evaluación de los costos mensuales de crianza de la niña superaría los 17 000 soles | (Foto: Instagram)
Según el sustento presentado por Darinka ante el juzgado, la evaluación de los costos mensuales de crianza de la niña superaría los 17 000 soles | (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El Poder Judicial dispuso que el exfutbolista Jefferson Farfán abone una pensión provisional de S/ 7 000 mensuales para la hija que tiene con la empresaria Darinka Ramírez.

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