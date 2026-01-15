Melissa Kug advierte a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “Tiene que estar preso”

Melissa Klug no tuvo reparos en referirse a la difícil situación que atraviesa su hija Samahara Lobatón tras ser víctima de agresión de parte de su pareja Bryan Torres. Al respecto, la ‘Blanca de Chucuito’ advirtió al cantante.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Melissa Klug reveló que fue a recoger a su hija y la sacó del departamento que compartía con Torres, lugar donde la influencer fue agredida, según un video filtrado en redes sociales.

Ahora, Melissa Klug y Samahara Lobatón están a la espera de la citación oficial para acercarse a declarar a la Fiscalía, ya que la denuncia contra Bryan Torres ya fue ingresada.

“Aún estamos a la espera que llegue la citación. Dios quiera que las autoridades y todos actúen, porque ese ser despreciable no puede estar suelto, tiene que estar preso”, resaltó.

Melissa Klug se reencuentra con Samahara Lobatón

En la misma línea, Melissa Klug advirtió a Bryan Torres tras haber golpeado a Samahara Lobatón.

“Él intentó asfixiar a mi hija, romperle la cabeza con una plancha, la ha golpeado de tal magnitud como si fuera una cosa insignificante, pero hay un Dios. Él tiene madre, hijas, hermanas”, dijo.

Samahara Lobatón y Bryan Torres continúan juntos, según imágenes de “Amor y Fuego”. (Foto: Captura de video)

Como se recuerda, “Amor y Fuego” advirtió que habían llegado imágenes de Bryan Torres agrediendo brutalmente a Samahara Lobatón en su vivienda.

Tras la filtración del video, Melissa Klug, madre de Samahara, tomó cartas en el asunto y fue hasta la vivienda de la influencer para llevársela junto a sus hijos. Ahora, están a la espera de la citación para declarar en Fiscalía, pues ya hay una denuncia contra Bryan Torres.