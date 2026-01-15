Melissa Kug advierte a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “Tiene que estar preso”

Melissa Klugno tuvo reparos en referirse a la difícil situación que atraviesa su hija Samahara Lobatóntras ser víctima de agresión de parte de su pareja Bryan Torres. Al respecto, la ‘Blanca de Chucuito’ advirtió al cantante.
Melissa Klugno tuvo reparos en referirse a la difícil situación que atraviesa su hija Samahara Lobatóntras ser víctima de agresión de parte de su pareja Bryan Torres. Al respecto, la ‘Blanca de Chucuito’ advirtió al cantante.
En una reciente entrevista con el diario Trome, Melissa Klug reveló que fue a recoger a su hija y la sacó del departamento que compartía con Torres, lugar donde la influencer fue agredida, según un video filtrado en redes sociales.
Como se recuerda, “Amor y Fuego” advirtió que habían llegado imágenes de Bryan Torres agrediendo brutalmente a Samahara Lobatón en su vivienda.
Tras la filtración del video, Melissa Klug, madre de Samahara, tomó cartas en el asunto y fue hasta la vivienda de la influencer para llevársela junto a sus hijos. Ahora, están a la espera de la citación para declarar en Fiscalía, pues ya hay una denuncia contra Bryan Torres.