Escuchar
(2 min)
En redes sociales, la conductora anunció su regreso a la televisión, esta vez por la señal de Panamericana TV | Foto: Instagram (@giselavalcarcelperu)

En redes sociales, la conductora anunció su regreso a la televisión, esta vez por la señal de Panamericana TV | Foto: Instagram (@giselavalcarcelperu)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En redes sociales, la conductora anunció su regreso a la televisión, esta vez por la señal de Panamericana TV | Foto: Instagram (@giselavalcarcelperu)
En redes sociales, la conductora anunció su regreso a la televisión, esta vez por la señal de Panamericana TV | Foto: Instagram (@giselavalcarcelperu)
Por Redacción EC

Este jueves, a través de sus redes sociales, la conductora y empresaria Gisela Valcárcel anunció oficialmente su retorno a la televisión, esta vez con un nuevo ‘reality’ de baile que se emitirá por la señal de Panamericana TV en el horario estelar de los sábados.

Gisela Valcárcel confirma su retorno a la televisión con nuevo ‘reality’ de baile
Farándula

Gisela Valcárcel confirma su retorno a la televisión con nuevo ‘reality’ de baile

Clara Seminara decidió no continuar con el juicio contra Enrique Espejo por su estado de salud
Farándula

Clara Seminara decidió no continuar con el juicio contra Enrique Espejo por su estado de salud

Melissa Kug advierte a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “Tiene que estar preso”
Farándula

Melissa Kug advierte a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “Tiene que estar preso”

Samahara Lobatón reaparece en redes sociales tras agresión de Bryan Torres
Farándula

Samahara Lobatón reaparece en redes sociales tras agresión de Bryan Torres