Gisela Valcárcel confirma su retorno a la televisión con nuevo ‘reality’ de baile

Este jueves, a través de sus redes sociales, la conductora y empresaria Gisela Valcárcel anunció oficialmente su retorno a la televisión, esta vez con un nuevo ‘reality’ de baile que se emitirá por la señal de Panamericana TV en el horario estelar de los sábados.

“¡Por fin puedo decirles que volvemos los sábados! No sé cómo expresar lo que siento. Solo me sale decir que los sábados se hicieron para que gocemos” , escribió emocionada en su cuenta de Instagram.

En el video promocional, Valcárcel aseguró que su objetivo “este año es hacer bailar a las familias peruanas”, dijo antes de proyectar un avance de lo que será el programa. “Este año volverás a emocionarte, vibrarás, disfrutarás en familia... porque los sábados se hicieron para gozar”, se escuchó en la voz en off del clip promocional.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se han revelado detalles del nuevo programa que Gisela conduciría y pondría fin a su retiro televisivo de tres años, con una breve aparición en América TV, conduciendo la Teletón 2025.

Por otro lado, su productora, GV Producciones, también reveló importantes incorporaciones para el canal 5.

Y es que Ethel Pozo, hija de Valcárcel, tras su salida de "América Hoy", y Maju Mantilla estarían liderando un nuevo espacio de entretenimiento de lunes a viernes por las tardes.

Sin embargo, todavía no se confirma si el formato se centrará en el espectáculo o en el ámbito familiar.

MÁS INFORMACIÓN: Así fue el cruce entre Gisela Valcárcel y reportero de Amor y Fuego de Peluchín

Asimismo, hace algunas semanas, Gisela relanzó GV Play, su plataforma digital que contará con formatos originales diseñados exclusivamente para redes sociales y ‘streaming’, destacando los siguientes estrenos:

‘Con Calle y Cancha’: Un programa deportivo con un enfoque fresco, conducido por Reimond Manco, Paul Pérez, Fiorella Retiz y Bruno Cavassa.

Un programa deportivo con un enfoque fresco, conducido por Reimond Manco, Paul Pérez, Fiorella Retiz y Bruno Cavassa. ‘Mostritos y Pirañas’: El espacio de análisis se renueva con la incorporación de Martín del Pomar y Claudia Chiroque, quienes junto a José Miguel Hidalgo y el ‘influencer’ Amigable Sujeto, debatirán la coyuntura nacional.