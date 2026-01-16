Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de “Mande quien mande”, lugar que ocupará luego que María Pía Copello se alejara del programa en 2025. A través de un adelanto en redes sociales se confirmó el regreso a la televisión de la famosa presentadora de televisión.

América Televisión compartió un adelanto del programa “MQM”, donde la ‘Carlota’ confirma su continuidad y le da la bienvenida a su excompañera, con quien volverá a compartir conducción.

En el mismo avance se confirma que el equipo de conducción del programa todavía no está completo, y que el tercer integrante será revelado en el estreno de “MQM” el próximo 21 de enero.

“¡MUCHO SE HABLA! La Carlota aceptó compañía, pero… ¿quién será la que manda? ¡PREPÁRATE! La Carlota, Laura Huarcayo y una gran sorpresa te esperan. Verano 2026 desde este miércoles 21 a la 1:40 p.m.”, señala el adelanto del programa.

En la promoción aparece el personaje de Carlos Vílchez, quien aparenta estar sola como líder de “Mande quien mande”; sin embargo, revela que tendrá que compartir programa con Laura Huarcayo.

Laura Huarcayo fue confirmada como la nueva conductora de “Mande quien mande”. (Foto: Captura de video)

Cabe señalar que la conducción del programa “MQM” cambiará para este 2026. María Pía Copello y Mario Hart confirmaron su salida del espacio, por lo que Laura Huarcayo se une al equipo y todavía queda confirmar al tercer conductor.