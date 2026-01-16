Escuchar
(2 min)
Laura Huarcayo fue confirmada como la nueva conductora de “Mande quien mande”. (Foto: Captura de video)

Laura Huarcayo fue confirmada como la nueva conductora de “Mande quien mande”. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Laura Huarcayo fue confirmada como la nueva conductora de “Mande quien mande”. (Foto: Captura de video)
Laura Huarcayo fue confirmada como la nueva conductora de “Mande quien mande”. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de “Mande quien mande”, lugar que ocupará luego que María Pía Copello se alejara del programa en 2025. A través de un adelanto en redes sociales se confirmó el regreso a la televisión de la famosa presentadora de televisión.

Evelyn Vela se solidariza con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres
Farándula

Evelyn Vela se solidariza con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres

Laura Huarcayo fue confirmada como la nueva conductora de “Mande quien mande”
Farándula

Laura Huarcayo fue confirmada como la nueva conductora de “Mande quien mande”

Gisela Valcárcel confirma su retorno a la televisión con nuevo ‘reality’ de baile
Farándula

Gisela Valcárcel confirma su retorno a la televisión con nuevo ‘reality’ de baile

Denuncian a Shirley Arica por presunta agresión física a mujer en discoteca
Farándula

Denuncian a Shirley Arica por presunta agresión física a mujer en discoteca