Harry Styles publicará el viernes ‘Aperture’, la primera canción de su nuevo disco

El artista, de 31 años, ya dio la pasada semana algunos detalles del disco, como la imagen de la portada del álbum | Foto: Instagram (@harrystyles)

Por Agencia EFE

El cantante británico Harry Styles publicará el próximo viernes un nuevo ‘single’ titulado ‘Aperture’, el primero de su cuarto disco de estudio ‘Kiss all the time. Disco, occasionally’, que será su primer álbum en cuatro años.

