Escuchar
(2 min)
Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Fiorella Luna, Patricia Portocarrero, Carlos Casella y Kukuli Morante también forman parte del elenco | Foto: Difusión

Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Fiorella Luna, Patricia Portocarrero, Carlos Casella y Kukuli Morante también forman parte del elenco | Foto: Difusión

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Fiorella Luna, Patricia Portocarrero, Carlos Casella y Kukuli Morante también forman parte del elenco | Foto: Difusión
Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Fiorella Luna, Patricia Portocarrero, Carlos Casella y Kukuli Morante también forman parte del elenco | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La emblemática dupla Karina Rivera y el dragón Timoteo, incursionará en la pantalla grande con “Mi Mejor Enemiga”, una película producida por AV Films y Chichiprod, que también marca el debut de Saskia Bernaola como directora, cuyo estreno se ha programado al 5 de febrero en salas nacionales.

Oscar 2026 EN VIVO: sigue la transmisión y conoce las películas nominadas a los premios
Cine

Oscar 2026 EN VIVO: sigue la transmisión y conoce las películas nominadas a los premios

Karina y Timoteo debutan en el cine con la comedia “Mi Mejor Enemiga”
Cine

Karina y Timoteo debutan en el cine con la comedia “Mi Mejor Enemiga”

“Tenemos a un superhéroe real que viene de la humildad”: José Olaya llega al cine y esta es la historia de su actor
Cine

“Tenemos a un superhéroe real que viene de la humildad”: José Olaya llega al cine y esta es la historia de su actor

“Estamos muy orgullosos de nunca haber caído en la tentación del populismo televisivo”: la historia de “Cinescape” y su adiós tras 25 años
Historias

“Estamos muy orgullosos de nunca haber caído en la tentación del populismo televisivo”: la historia de “Cinescape” y su adiós tras 25 años