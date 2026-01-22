Karina y Timoteo debutan en el cine con la comedia “Mi Mejor Enemiga”

La emblemática dupla Karina Rivera y el dragón Timoteo, incursionará en la pantalla grande con “Mi Mejor Enemiga”, una película producida por AV Films y Chichiprod, que también marca el debut de Saskia Bernaola como directora, cuyo estreno se ha programado al 5 de febrero en salas nacionales.

Para Ricardo Bonilla, el actor detrás del traje de Timoteo, esto representa el fin exitoso de un proyecto ideado hace casi treinta años, pues su participación pretende apelar a la nostalgia de varias generaciones que crecieron con sus programas infantiles.

Timoteo en las grabaciones de 'Mi mejor enemiga'

“Siempre lo hemos soñado con Karina. Recuerdo que hace unos 29 años... comenzamos a alucinar en hacer una película con Karina y Timoteo. En ese momento era un sueño... estamos súper felices de haber llegado a la pantalla grande con ‘Mi Mejor Enemiga’”, afirmó Bonilla.

Por otro lado, la producción cuenta con un reparto que incluye a destacados actores como Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Fiorella Luna, Patricia Portocarrero, Carlos Casella y Kukuli Morante.

A pesar de las exigencias técnicas del rodaje, Bonilla señaló que la interpretación del personaje no presentó dificultades adicionales bajo las luces del set de cine, destacando la conexión emocional con el equipo de producción durante las grabaciones.

“Durante el rodaje tenía las miradas de todos los compañeros y equipo técnico en el personaje y sentía emoción... me provocaba actuar para ellos. Antes de actuar ante las cámaras, ya estaba actuando para ellos para hacerlos divertir. Para mí no es difícil, me divierte”, detalló el actor.