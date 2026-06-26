La cantante peruana tiene planeado presentarse en Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Huancayo, Juliaca y Puno | Foto: Difusión
La cantante peruana tiene planeado presentarse en Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Huancayo, Juliaca y Puno | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantautora peruana Gala Brie estrenó este viernes 26 de junio su segundo álbum de estudio titulado “Podría besar tu sombra”, una producción que estará acompañada por una gira nacional que recorrerá las ciudades de Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Huancayo, Juliaca y Puno.

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