La cantautora peruana Gala Brie estrenó este viernes 26 de junio su segundo álbum de estudio titulado “Podría besar tu sombra”, una producción que estará acompañada por una gira nacional que recorrerá las ciudades de Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Huancayo, Juliaca y Puno.

Este nuevo material explora géneros como el pop alternativo, el synth pop y la electrónica orgánica, construidos sobre una narrativa que aborda temas como la transformación, la vulnerabilidad y la identidad.

El lanzamiento oficial del disco se concreta luego de la difusión previa de los sencillos “El Impulso” (presentado en versiones en español y portugués), “Te voy a salvar”, “Esto soy” y su más reciente tema promocional, “Prisionera”.

Para la realización de esta producción musical, la artista contó con la colaboración de los músicos locales Richard Ángeles y José Gonzales Alcalde. La masterización estuvo a cargo de Holzmann, ingeniero de audio galardonado con múltiples premios Latin Grammy.

Gala Brie

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Asimismo, entre las fechas programadas figura su participación como artista coestelar en La Fiesta de la Música, evento que se llevará a cabo el domingo 21 en la explanada del Palacio de Bellas Artes de Arequipa, además de una presentación especial en el Museo Café Bar de Trujillo, ubicado en el Museo del Juguete.

Las fechas confirmadas para la gira nacional de Gala Brie son las siguientes:

27 de junio: Museo Café Bar (Trujillo)

Museo Café Bar (Trujillo) 25 de julio: Conejo Blanco (Cajamarca)

Conejo Blanco (Cajamarca) 15 de agosto: Atake Wanka (Huancayo)

Atake Wanka (Huancayo) 4 de septiembre: La Oveja Negra (Juliaca)

La Oveja Negra (Juliaca) 5 de septiembre: Eccos (Puno)

Eccos (Puno) 1 de octubre: La Noche de Barranco (Lima)

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