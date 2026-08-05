“Me sentí un poco mal en esas épocas”, dice la cantante Gala Brie (Lima, 1986), desde su casa, sobre la pregunta que no paró de oír la última década: ¿Cuándo llega el siguiente álbum? “Con mi productor estábamos pensando en reunir un grupo de canciones para hacer un disco y recuerdo que me sentía supermal porque estaba diciendo, ‘pronto, pronto, pronto’, pero en realidad no había nada concreto”.

Espera mediante, las trece canciones de “Podría besar tu sombra” ya están en plataformas digitales. Varios de esos temas fueron singles lanzados en 2025; los otros, específicamente para este conjunto. Consideró por un momento empaquetar los tracks de la última década [unos 20] como álbum, pero mantuvo a raya la tentación. “Hay gente que hace eso. ‘¿Todos estos sencillos de los últimos 5 años? Son parte de mi disco’. Pero me parecía que esas canciones formaban parte de otra Gabriela [su nombre real]. Era otro universo”, cuenta.

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Experimentar con el sonido

“Yo no había tenido mucha injerencia en la producción, había estado más sujeta a [otras] decisiones; que el sonido sea de cierta forma. Pero para este álbum yo quiero que suene visceral, quiero que los sonidos sean más profundos, quiero jugar”. Y jugar es lo que hizo. “Podría besar tu sombra” toma sonidos no asociados tradicionalmente a la música y los integra a las canciones: el galope de un caballo, perros que ladran, el paso de un tren. También incluye temas que salen del registro usual: “Neptuno” traslada al oyente a un videojuego de fantasía épica, “Prisionera” dialoga con el pasado y “El impulso” toma elementos de la cumbia, los rearma y ofrece algo familiar, pero que va en dirección distinta.

“[La cumbia] es un género alegre, pero la particularidad de ‘El impulso’ creo es la progresión de acordes. Se abre un acorde que no necesariamente tendría que estar abriéndose dentro de la totalidad del tema. Inicialmente iba a ser como una balada a lo Myriam Hernández y de repente empezó a tener un saborcito. Con mi productor dijimos, ‘¿qué pasa si la hacemos cumbia?’ Y ahí empezó”, dice la artista, que prefiere calificar el tema como una cumbia pop. “No me atrevería a decir que es solo una cumbia porque en ese género hay muchísimos más elementos que yo respeto y no los he incluido”.

Pero así como hay acordes de alegría, de entregarse al amor sin miedo al ridículo, la producción también apunta a la nostalgia. Su videoclip tiene un registro de cámara casera, de imágenes afectadas por el tiempo. En ese sentido, la pieza representa el conjunto del álbum. “Es supernostáligico. Es recordar las diferentes posibilidades, afirmar el cariño presente, el cariño pasado, las posibilidades del cariño, los puentes que se pueden ir tendiendo. Tiene mucho que ver con nostalgia y, si te das cuenta, eso no necesariamente tiene que ver con el pasado. También te puede dar como nostalgia lo que podría ser”, afirma.

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Ahora que el álbum ya salió no faltará el listo que volverá con la pregunta de toda la vida, solo que esta vez la culpa ya salió de la ecuación. “Ahora último que me han vuelto a decir, ‘ay, cuándo sacas el álbum [siguiente]’, ha sido muy reconfortante decir un ‘pronto’ real, que de verdad se viene el álbum y, además, uno tan bonito como para que esperen tranquilos”. Mientras tanto toca promocionar el trabajo actual, algo en lo que Gala Brie ya tiene experiencia: Transmisiones por internet desde su casa, camisetas donde ella aparece en su cocina, bolsas de tela con dibujos de gatitos. Todo contribuye a mostrarla tal cual es. “Tus fans te tienen que ver como algo que no pueden alcanzar”, le dijeron un día. Pero ella va a lo suyo.

Su familia elegida: “Chocochifle”

EC: “¿Lloraste cuando murió el ‘Oficial Penepé’?”.

Gala Brie: “Sí, me dio mucha pena”.

Esta pregunta y su posterior respuesta podrían no significar nada para algunos, pero quienes están familiarizados con el ‘lore’ del canal de YouTube Chocochifle saben que fue el cierre del arco de historia que definió el tono del programa.

Hay días en los que Gala se une a Cheesy Chains (Carlo Parodi), Mad V Mike (Mikel de la Puente) y DAC (Diego Coronado). Su estilo los distingue; caminan al límite entre la sitcom y programas de streaming tradcional.

Gala Brie: “Yo tengo 40, ellos tienen 30 y en esa década de diferencia hay como mucho contenido similar, cosas que yo he vivido y cosas que ellos quizás todavía no viven o están viviendo de otra forma, pero yo siento que hemos salido todos más o menos de un mismo saco. Yo me siento muy cómoda con esas personas.”

Ella prosigue: “Por años he tratado de encontrar un grupo de gente con quien pudiera tener ese tipo de interacciones. De hecho, mi enamorado es supergracioso y para mí es importantísimo, me vacilo un montón. Él también a veces ve Chocochifle. Pero los Chocochifles son geniales, a mi me han dado vida”. Una combinación para nada nefasta.