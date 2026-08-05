Por Alfonso Rivadeneyra García

“Me sentí un poco mal en esas épocas”, dice la cantante Gala Brie (Lima, 1986), desde su casa, sobre la pregunta que no paró de oír la última década: ¿Cuándo llega el siguiente álbum? “Con mi productor estábamos pensando en reunir un grupo de canciones para hacer un disco y recuerdo que me sentía supermal porque estaba diciendo, ‘pronto, pronto, pronto’, pero en realidad no había nada concreto”.

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Entrevista