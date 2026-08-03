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Resumen

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Miguel Harth-Bedoya tiene una carrera de aproximadamente cuatro décadas. Él llega al Perú para un concierto benéfico.
Miguel Harth-Bedoya tiene una carrera de aproximadamente cuatro décadas. Él llega al Perú para un concierto benéfico.
/ Michal Novak
Por Alfonso Rivadeneyra García

Una orquesta sinfónica no es una colección de instrumentos; son personas que llegan al trabajo con diversos estados de ánimo. Miguel Harth-Bedoya (Lima, 1968) trata diariamente con estas personalidades y, en su capacidad de director de orquesta, armoniza los sonidos. Pero no solo eso.