Una orquesta sinfónica no es una colección de instrumentos; son personas que llegan al trabajo con diversos estados de ánimo. Miguel Harth-Bedoya (Lima, 1968) trata diariamente con estas personalidades y, en su capacidad de director de orquesta, armoniza los sonidos. Pero no solo eso.

“Cada persona lleva su propio día al momento de trabajar, ya sea un ensayo o un concierto (“me levanté de mal humor, se me bajó la llanta del auto”). Y eso cambia todo el tiempo. Entonces el trabajo de un director es conectarse con la gente, ya sea inspirarlos, motivarlos, corregirlos -lo que fuera- y administrar el tiempo”, cuenta el profesional que, si bien radicado en Estados Unidos, guarda al Perú en su corazón. Y que volverá esta semana por un evento a beneficio de Magia, Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer del Perú.

Debutó en este trabajo a los 19 años en la Sinfónica Nacional; era 1988, pocos años antes había trabajado como tramoyista para Lucho Alva, cuando el tenor tenía a su cargo el desarrollo de las jornadas de ópera. De cara a los años 90, quedarse en el Perú para trabajar en performance sinfónica no era una opción. La vida lo llevó a ser director jefe de la Orquesta de Radio de Noruega, director musical de la Orquesta Sinfónica de Fort Worth (EE.UU.); a ganar un Emmy por la dirección del primer concierto sinfónico televisado de música de videojuegos.

Vuelta a casa

En el concierto benéfico, Harth-Bedoya interpretará obras de Nikolái Rimsky-Korsakov, uno de los mayores compositores rusos. También rendirá homenaje a los compositores peruanos Ernesto López Mindreau y Celso Garrido -Lecca; este último fallecido recientemente. “Celso fue uno de mis profesores en Lima, junto a Enrique Iturriaga. Entonces hay una afinidad, desde haber sido su alumno hasta haber sido colega, hasta haberle comisionado obras, estrenado y grabarle obras. Ha sido un ciclo muy importante y bonito para mí”, cuenta el especialista.

Entre las colaboraciones que ambos llevaron a cabo está la “Peruvian Suite”, interpretación sinfónica de ritmos peruanos. Consultado por este Diario sobre qué tan bien se adapta nuestra música a lo sinfónico, Harth-Bedoya respondió que la orquesta “es el instrumento más versátil que existe porque puede incorporar a cualquier instrumento y cualquier notación musical; en el fondo es capaz de hacer todo”.

“Es muy posible que uno diga que la notación de los ritmos tal vez es un poco compleja, diferente de leer. Pero los grandes compositores, Celso Garrido-Leca entre ellos, dejan anotados, nos dejan un documento y la vida de la obra parte de esa partitura, no parte de ideas que puedan o no haber sucedido. Entonces es difícil, pero no es imposible”, sostiene.

“Puede ser música peruana, rusa, alemana, contemporánea, clásica, antigua, barroca; el final es lo mismo. Me acuerdo que tuve una conversación con David Beckham cuando todavía está en el Real Madrid y me decía, ‘yo tengo que practicar los penales mil veces porque eso no va a cambiar nunca. La pelota está ahí, el arco está ahí, el arquero está ahí. Si el fútbol sigue por mil años más, eso no va a cambiar. Y es lo mismo en la música”, añade.