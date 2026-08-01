Anitta inició este sábado en Brasil su nueva gira ‘Equilibrivm Tour’ con una propuesta que combina música y bienestar, al incluir sesiones de meditación, terapias alternativas y actividades de autocuidado para sus seguidores antes del concierto, además de suspender temporalmente la venta de bebidas alcohólicas.

Antes del inicio del espectáculo, los asistentes pudieron ingresar a la Vila Equilivrium, un espacio creado por la cantante donde se ofrecieron actividades gratuitas como meditación guiada, danzas circulares, terapias sonoras, lectura del tarot y de la carta astral.

La venta de bebidas alcohólicas fue suspendida durante las dos horas de actividades de la Vila Equilivrium, medida que generó comentarios entre algunos seguidores de la artista en Brasil, quienes pensaron que la restricción aplicaría durante todo el concierto.

Ante las críticas, Anitta explicó en sus redes sociales que la prohibición solo correspondía al periodo de las actividades de bienestar y que la venta de bebidas se reanudaría antes del inicio del espectáculo.

La propuesta forma parte del proyecto ‘Equilibrivm’, lanzado por la cantante en abril y complementado recientemente con ‘Equilibrivm II’, un álbum que aborda temas como la espiritualidad, la identidad y las raíces culturales de Brasil.

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La artista explicó que las canciones tienen elementos autobiográficos y están inspiradas en diferentes expresiones de la cultura brasileña, con sonidos que mezclan géneros como la bossa nova, samba, reggae, funk y forró.

Anitta, una de las figuras más reconocidas de la música urbana latinoamericana, alcanzó fama internacional con “Envolver” y el álbum ‘Versions of Me’, trabajo por el que recibió una nominación al Grammy como Mejor Artista Revelación en 2023.

*Con información de EFE