La propuesta forma parte del concepto de ‘Equilibrivm’, proyecto que la cantante presentó en abril y que continuó con el lanzamiento del álbum ‘Equilibrivm II’ | Foto: Difusión Universal Music
La propuesta forma parte del concepto de ‘Equilibrivm’, proyecto que la cantante presentó en abril y que continuó con el lanzamiento del álbum ‘Equilibrivm II’ | Foto: Difusión Universal Music
Por Redacción EC

Anitta inició este sábado en Brasil su nueva gira ‘Equilibrivm Tour’ con una propuesta que combina música y bienestar, al incluir sesiones de meditación, terapias alternativas y actividades de autocuidado para sus seguidores antes del concierto, además de suspender temporalmente la venta de bebidas alcohólicas.

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