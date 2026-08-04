icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras despedirse de Lima ante más de 55 mil personas en los cuatro conciertos sold out de Erreway, Felipe Colombo se convenció de que era tiempo de ser solista. Entre maquetas, letras y canciones que había escrito en distintos momentos de su vida, entendió que había llegado la hora de dejar de postergar una decisión que lo acompañaba desde hacía tiempo. Ese camino, inesperadamente, volverá a empezar en el mismo país donde acaba de celebrar uno de los mayores éxitos de su carrera: el próximo 8 de agosto, Colombo se presentará en el Teatro Canout para ofrecer su primer concierto como solista.

VIDEO RECOMENDADO

Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música. (Fuente: Difusión)
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.