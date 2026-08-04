Tras despedirse de Lima ante más de 55 mil personas en los cuatro conciertos sold out de Erreway, Felipe Colombo se convenció de que era tiempo de ser solista. Entre maquetas, letras y canciones que había escrito en distintos momentos de su vida, entendió que había llegado la hora de dejar de postergar una decisión que lo acompañaba desde hacía tiempo. Ese camino, inesperadamente, volverá a empezar en el mismo país donde acaba de celebrar uno de los mayores éxitos de su carrera: el próximo 8 de agosto, Colombo se presentará en el Teatro Canout para ofrecer su primer concierto como solista.

La propuesta apareció cuando su nuevo álbum estaba prácticamente terminado. No buscaba repetir la euforia de los estadios ni prolongar la nostalgia de Erreway, sino encontrar un espacio distinto para presentar canciones nacidas lejos de los personajes y de las bandas que marcaron su trayectoria. Entonces comenzaron a llegar los mensajes de los seguidores pidiéndole un espectáculo propio. La invitación terminó convirtiéndose en el último impulso para aceptar un desafío que durante años había preferido postergar. "Me pareció una señal muy clara. Era el momento y era ahí, en Perú, en Lima, para cerrar un capítulo y abrir finalmente esta nueva historia“, cuenta en entrevista con El Comercio.

Felipe Colombo ofrecerá el 8 de agosto en el Teatro Canout de Lima el primer concierto de toda su carrera como solista, luego del éxito de la gira de reencuentro de Erreway. | Foto: Masterlive

Solista a los 40

Aunque acumula más de tres décadas entre la actuación y la música, esta será la primera vez que Felipe Colombo sostenga un espectáculo construido únicamente alrededor de su nombre. No habrá un personaje de ficción ni una banda compartiendo el protagonismo. El escenario será el lugar donde comenzará a descubrir cómo suenan esas canciones que durante años permanecieron guardadas y que ahora formarán parte de un álbum que ya se encuentra en la etapa final de producción.

El concierto mezclará composiciones inéditas con temas que han acompañado distintas etapas de su carrera. Será, además, el punto de partida de un proyecto que pretende desarrollar con paciencia y sin la presión de replicar los grandes números de Erreway. “Siempre estuve en bandas y una de ellas tenía una estructura enorme detrás. Ahora me toca caminar solo. Vamos paso a paso, pero con pasos firmes, con amor y con agradecimiento”, explica.

El actor y músico argentino-mexicano asegura que este concierto marcará el inicio de un proyecto personal que llevaba años preparando y que incluirá material de su próximo álbum de estudio.| Foto: Difusión

Lejos de buscar un recinto multitudinario, Colombo eligió un formato mucho más cercano. Después de cantar frente a decenas de miles de personas durante la gira de reunión, sintió que este nuevo comienzo necesitaba otra escala, una donde pudiera encontrarse con el público desde un lugar más íntimo. “Me encanta que sea un lugar más chico. Es otro resurgir, otra manera de caminar”, dice.

El músico asegura que el espectáculo también será una oportunidad para presentar un trabajo profundamente personal. Las nuevas canciones, afirma, nacieron en momentos distintos de su vida y muchas encontrarán su verdadera dimensión cuando sean interpretadas frente al público. Mientras tanto, continúa afinando los últimos detalles del disco y preparando un lanzamiento que también tendrá un componente familiar: el videoclip del primer sencillo será dirigido por su hija Aurora, quien también comenzó a involucrarse en este nuevo proyecto artístico.

Miedos y pasiones

La pregunta aparece casi de manera inevitable. Si llevaba años escribiendo canciones y acaba de protagonizar una de las reuniones musicales más exitosas de Latinoamérica, ¿por qué esperar hasta ahora para comenzar una carrera solista? La respuesta, asegura, está relacionada con una batalla mucho más íntima. Durante mucho tiempo convivió con la sensación de que todavía no estaba preparado para asumir un proyecto completamente suyo. “Los prejuicios eran míos. Tenía canciones, pero no me animaba a mostrarlas porque pensaba que todavía no eran lo suficientemente buenas. Después entendés que nunca vas a llegar al disco perfecto si no empezás de alguna manera”, reconoce.

La actuación también tuvo un papel importante en esa postergación. Tras instalarse definitivamente en Argentina, construyó una carrera sólida sobre los escenarios teatrales y encontró allí nuevos desafíos creativos. Entre obras, películas y producciones televisivas, la música seguía ocupando un lugar constante, aunque nunca el principal. “Me apasiona hacer teatro y durante muchos años ese fue el camino que elegí recorrer. La música siempre estaba ahí, pero no encontraba el espacio para dedicarle toda la energía que necesitaba”, explica.

Felipe Colombo eligió Lima como el punto de partida de su carrera solista, una decisión motivada por el vínculo que mantiene con el público peruano desde los años de Rebelde Way y Erreway. (Foto: Captura de video)

El verdadero punto de quiebre llegó mucho antes del regreso de Erreway. Una tarde abrió la computadora, encontró aquella carpeta llena de canciones y comprendió que seguir postergándolas significaba también seguir postergándose a sí mismo. Empezó grabando un solo tema, después otro, y redescubrió el entusiasmo por escribir, producir y construir un universo propio. Poco después, durante una función teatral, reemplazó a un compañero que debía interpretar una canción y volvió a experimentar esa sensación que creía dormida. “Subirme al escenario, cantar, convivir con la banda y con el público es uno de los pocos lugares donde dejo de pensar y simplemente vivo el momento. Ahí entendí que esto era algo que necesitaba hacer.”

Por eso el concierto del 8 de agosto representa mucho más que un debut. Será el inicio de una etapa que, según espera, lo acompañará durante muchos años. Y también la razón por la que decidió dejar atrás las dudas que durante tanto tiempo lo inmovilizaron. “Si dejaba pasar este momento, me iba a arrepentir toda la vida. La vida es una y por eso estoy aventurándome una vez más”, confiesa. Esa decisión lo traerá nuevamente a Lima, donde ahora intentará demostrar que, más allá de la nostalgia, todavía tiene muchas canciones nuevas por contar.