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El repertorio incluirá temas de su etapa solista iniciada en 2019, tales como “Más”, “Peicer”, “Frida” y “Fantasía retro”, que se caracterizan por una fusión de géneros pop y funk | Foto: Difusión
El repertorio incluirá temas de su etapa solista iniciada en 2019, tales como “Más”, “Peicer”, “Frida” y “Fantasía retro”, que se caracterizan por una fusión de géneros pop y funk | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El actor y músico Felipe Colombo regresará al Perú este sábado 8 de agosto para ofrecer un concierto en el Teatro Canout de Miraflores, donde presentará su gira “Una noche más”, celebrando el primer aniversario del reencuentro mundial de Rebelde Way, del que formó parte.

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