El actor y músico Felipe Colombo regresará al Perú este sábado 8 de agosto para ofrecer un concierto en el Teatro Canout de Miraflores, donde presentará su gira “Una noche más”, celebrando el primer aniversario del reencuentro mundial de Rebelde Way, del que formó parte.
El actor y músico Felipe Colombo regresará al Perú este sábado 8 de agosto para ofrecer un concierto en el Teatro Canout de Miraflores, donde presentará su gira “Una noche más”, celebrando el primer aniversario del reencuentro mundial de Rebelde Way, del que formó parte.
La presentación marcará el retorno del artista en formato solitario para reencontrarse con sus fans peruanos, en una jornada donde repasará su trayectoria artística, interpretando sus éxitos más conocidos, así como nuevas canciones.
El repertorio incluirá temas de su etapa solista iniciada en 2019, tales como “Más”, “Peicer”, “Frida” y “Fantasía retro”, que se caracterizan por una fusión de géneros pop y funk.
Actualmente, Colombo se encuentra realizando una nueva producción discográfica en colaboración con Alan Vega, que consta de ocho canciones inéditas con esencia pop, influencias de soul y música disco.
Las entradas para asistir al evento ya se encuentran disponibles en Teleticket.
Fecha: Sábado 8 de agosto
Lugar: Teatro Canout, Miraflores
Venta de tickets: Teleticket
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