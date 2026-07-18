El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Gala Brie.
El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Gala Brie.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Enterarme de los avances arqueológicos.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Unir a todos mis antepasados en la gran sala.
¿Cuál es el rasgo que más te define?
Soy muy observadora y vivo admirada de la vida.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Soy tardona.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
No quiero imaginarlo.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Estornudo cuando pruebo un buen cacao.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La soberbia y la deshonestidad.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
¡Increíble!
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Sostenernos mutuamente a lo largo de los años con la Gala Brie.
― ¿En qué ocasiones mientes?
No suelo mentir.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Un verano en Brasil, cuando era adolescente y despreocupada.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Cuidar mi salud.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Mi guitarra.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La generosidad.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
Con Julia Felix, una acaudalada mujer pompeyana.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Durmiendo.
― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
Un guepardo o un cóndor.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Me gustaría que me guste cocinar y correr tabla.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Charles Bukowski y Mariana Enríquez.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Varios políticos y personas poderosas abusivas. //
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