El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Gala Brie.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Enterarme de los avances arqueológicos.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Unir a todos mis antepasados en la gran sala.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

Soy muy observadora y vivo admirada de la vida.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy tardona.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No quiero imaginarlo.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Estornudo cuando pruebo un buen cacao.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La soberbia y la deshonestidad.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

¡Increíble!

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Sostenernos mutuamente a lo largo de los años con la Gala Brie.

― ¿En qué ocasiones mientes?

No suelo mentir.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Un verano en Brasil, cuando era adolescente y despreocupada.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Cuidar mi salud.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi guitarra.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La generosidad.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Julia Felix, una acaudalada mujer pompeyana.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Durmiendo.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Un guepardo o un cóndor.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me gustaría que me guste cocinar y correr tabla.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Charles Bukowski y Mariana Enríquez.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Varios políticos y personas poderosas abusivas. //