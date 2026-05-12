La cantante británica Bonnie Tyler sigue “gravemente enferma aunque estable”, informó su equipo este martes en un comunicado, donde indicó que su familia está “muy decepcionada” por los “numerosos rumores sensacionalistas y falsos que circulan” sobre su salud.

“A fecha de esta mañana, Bonnie sigue gravemente enferma, aunque estable, ingresada en un hospital de Faro; no obstante, sus médicos siguen confiando en que se recuperará por completo”, indicó el comunicado publicado en la página web de la cantante.

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Tyler, de 74 años, fue ingresada la semana pasada en un hospital del sur de Portugal días después de haberse sometido a una cirugía intestinal. Tras conocerse la noticia, la prensa local informó que se encontraba en un coma inducido.

Bonnie Tyler fue ingresada la semana pasada a un hospital del sur de Portugal, días después de haberse sometido a una operación. (Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)

En los últimos días también habían circulado otras informaciones, como que había sufrido un paro cardíaco, en las que se citaba a un “amigo” de la artista.

Frente a esto, su equipo dejó claro que ellos son la fuente oficial.

“Cuando haya más noticias sobre el estado de Bonnie, emitiremos otro comunicado, pero pedimos a los medios de comunicación que dejen de especular o publicar rumores descabellados, que solo sirven para perturbar a su familia, amigos y muchos admiradores, y solicitamos nuevamente privacidad y decencia en este momento difícil”, concluye el escrito.

Bonnie Tyler interpreto "Total Eclipse” durante el eclipse. (Foto: John MACDOUGALL / AFP)

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como ‘It’s a Heartache’, pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico ‘Total Eclipse of the Heart’ (1983).