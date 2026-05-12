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Bonnie Tyler fue ingresada la semana pasada a un hospital del sur de Portugal, días después de haberse sometido a una operación. (Foto: John MACDOUGALL / AFP)
Bonnie Tyler fue ingresada la semana pasada a un hospital del sur de Portugal, días después de haberse sometido a una operación. (Foto: John MACDOUGALL / AFP)
Por Agencia EFE

La cantante británica Bonnie Tyler sigue “gravemente enferma aunque estable”, informó su equipo este martes en un comunicado, donde indicó que su familia está “muy decepcionada” por los “numerosos rumores sensacionalistas y falsos que circulan” sobre su salud.

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