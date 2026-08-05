Con una transformación física radical, Dakota Johnson encarna a la joven Marilyn Monroe en una pieza experimental de 17 minutos que tendrá su esperado estreno en el Festival de Cine de Venecia. Aquí te contamos dónde verlo. (Foto: Instagram Dakota Johnson y Maggie Gyllenhaal)
Con una transformación física radical, Dakota Johnson encarna a la joven Marilyn Monroe en una pieza experimental de 17 minutos que tendrá su esperado estreno en el Festival de Cine de Venecia. Aquí te contamos dónde verlo. (Foto: Instagram Dakota Johnson y Maggie Gyllenhaal)
Por Paolo Valdivia

El circuito cinematográfico internacional se encuentra convulsionado tras el inesperado anuncio del nuevo proyecto de Maggie Gyllenhaal. Titulado “Flesh Impact”, este cortometraje promete desafiar los estándares biográficos de Hollywood al presentar una visión alternativa y profundamente humana sobre la vida de la icónica Marilyn Monroe protagonizada por Dakota Johnson.

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