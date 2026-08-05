El circuito cinematográfico internacional se encuentra convulsionado tras el inesperado anuncio del nuevo proyecto de Maggie Gyllenhaal. Titulado “Flesh Impact”, este cortometraje promete desafiar los estándares biográficos de Hollywood al presentar una visión alternativa y profundamente humana sobre la vida de la icónica Marilyn Monroe protagonizada por Dakota Johnson.

Si quieres conocer todos los detalles de esta producción, su elenco estelar, el concepto detrás de la historia y dónde se estrenará, te mostramos todo lo que debes saber sobre una de las obras más esperadas del año.

¿Dónde se puede ver?

1. Estreno Mundial: Festival Internacional de Cine de Venecia

El film tendrá su primera proyección oficial durante la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia (en septiembre de 2026), donde se presenta como parte del circuito oficial y de autor.

2. Estreno Digital e Internet (Vanity Fair & Genesis)

Al tratarse de un cortometraje de 17 minutos creado en colaboración con la revista Vanity Fair y la marca automotriz Genesis (como un proyecto conmemorativo por el centenario de Marilyn Monroe), su distribución posterior no será en cines tradicionales, sino a través de:

Canales digitales de Vanity Fair: Reportajes especiales, coberturas de video y su sitio web.

Reportajes especiales, coberturas de video y su sitio web. Plataformas de la marca Genesis: Al ser los mecenas y coproductores del proyecto, el corto formará parte de sus campañas culturales y de contenidos en línea.

Al ser los mecenas y coproductores del proyecto, el corto formará parte de sus campañas culturales y de contenidos en línea. Plataformas de streaming o circuito de cortos: Suele ser habitual que este tipo de piezas tras su paso por festivales estén disponibles abiertamente en YouTube o Vimeo en los canales oficiales de sus productores.

¿De qué trata “Flesh Impact” y cuál es su premisa contrafáctica?

A diferencia de las producciones convencionales que reconstruyen cronológicamente la vida de los mitos del cine, Flesh Impact plantea un ejercicio narrativo contrafáctico. La historia parte de una pregunta central: ¿qué habría ocurrido si Marilyn Monroe no hubiera fallecido a los 36 años y hubiera tenido la oportunidad de envejecer?

Con una duración de 17 minutos, el cortometraje explora el peso de la fama, la vulnerabilidad del oficio actoral y el paso del tiempo. La trama gira en torno a una misteriosa anciana que se presenta a una audición en un pequeño teatro de Nueva York, desatando una reflexión poética sobre las diferentes rutas que podría haber tomado la vida de la leyenda de Hollywood.

El elenco principal: Dakota Johnson y Ellen Burstyn como Marilyn Monroe

Uno de los aspectos más comentados de la película es la dualidad empleada para dar vida al personaje central: