Dakota Johnson reveló que mantiene una amistad “extraña” con Madonna que comenzó hace casi tres décadas. “Realmente la quiero”, confesó la actriz en una entrevista con E! News el martes.

“Hemos sido como amigas raras por un tiempo. La conocí cuando era muy joven, porque ella hizo una película con mi padrastro [Antonio Banderas]”, explicó, al recordar la participación del actor junto a la Reina del Pop en la película Evita de 1996.

Johnson, de 35 años, agregó: “Luego la conocí más porque íbamos a trabajar juntas en algo”. Aunque ese proyecto nunca se concretó, la actriz contó que ambas han mantenido su relación con el paso de los años.

Aunque un proyecto en el que iban a colaborar nunca se concretó, ambas han seguido en contacto y se admiran mutuamente. (Foto: @madonna / Instagram)

“Siempre hemos estado como girando una alrededor de la otra”, dijo la protagonista de Materialists. “Ella es una energía tan hermosa y salvaje para tener cerca. Es genial que incluso quiera hablar conmigo”.

Aunque rara vez se las ve juntas en público, fueron fotografiadas en julio durante la fiesta de cumpleaños de un amigo en común.

Por otro lado, la historia entre Madonna y Antonio Banderas también tiene un capítulo interesante.

Madonna confesó en el pasado que sentía una gran atracción por Banderas, algo que él desconocía hasta que la cantante lo llamó para hablar sobre su aparición en un documental.(Foto: Justine Lane / EFE)

En su documental de 1991 Madonna: Truth or Dare, la cantante confesó que sentía una gran atracción por el actor español, algo que él desconocía por completo.

En una entrevista en 2019 para el programa de SiriusXM The Jess Cagle Show, Banderas recordó el momento en que Madonna lo llamó después de filmar The Mambo Kings en 1992: “Pensé que alguien me estaba gastando una broma. Contesté el teléfono en mi hotel y era Madonna. No lo podía creer”.

Ella le dijo: “‘Escucha, quiero mostrarte este documental en el que apareces’. Y yo le respondí: ‘¿Qué? ¿Qué documental? ¿De qué estás hablando?’”.

Madonna incluso le ofreció la opción de eliminar su imagen del material, pero él rechazó la propuesta.

Actualmente, la Reina del Pop mantiene un romance con Akeem Morris,de 29 años. (Foto: @madonna)

En ese entonces, Banderas estaba casado con su primera esposa, Ana Leza (1987-1996). Más tarde se casó con Melanie Griffith en 1996 y juntos tuvieron a Stella, hermana menor de Dakota, antes de divorciarse en 2015.

Sobre su atracción por Banderas, Madonna fue muy clara en 2015 durante una charla con Howard Stern: “Me gustaba mucho [pero] él estaba con Melanie Griffith. Ella nunca se separaba de su lado”.

La intérprete de Vogue estuvo casada con Sean Penn (1985-1989) y con Guy Ritchie (2000-2008). Actualmente mantiene una relación con su joven novio Akeem Morris, de 29 años.

Por qué terminó la amistad de Madonna y Gwyneth Paltrow

Semanas atrás, se dio a conocer que la amistad entre Gwyneth Paltrow y Madonna tuvo un quiebre tras las actitudes de la cantante que incomodaron a la familia de la actriz.

Según el libro biográfico titulado “Gwyneth: The Biography”, Madonna apareció inesperadamente en el lugar en donde Paltrow vacacionaba junto a su esposo e hijos.

“Madonna parecía saber que Gwyneth estaría allí, algo que ella encontró bastante extraño”, comentó una amiga cercana a la actriz. Pese a lo incómodo de la situación, la cantante los invitó a cenar.

Durante esa cena, las cosas se pusieron tensas. Madonna, de 66 años, habría tenido un fuerte arrebato contra su hija Lourdes, lo que incomodó profundamente a Paltrow y Chris Martin, su entonces esposo.

“No puedo estar más cerca de esta mujer. Es terrible”, dijo el líder de Coldplay. Gwyneth estuvo de acuerdo y decidió cortar la relación con la cantante.

