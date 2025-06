Dakota Johnson y Chris Martin parecían ser una de las parejas más sólidas de Hollywood. La actriz de 35 años y el vocalista de Coldplay, de 48, comenzaron su relación en 2017 y, con el paso de los años, llegaron a comprometerse; sin embargo, el 4 de junio se dio a conocer que habían terminado. Según una fuente, la ruptura no fue reciente: “Su relación se había terminado desde hace mucho, solo que no sabían cómo hacerlo oficial”.

La noticia tomó por sorpresa a muchos fans, sobre todo porque hace unos cuantos días Chris le había dedicado un comentario en uno de sus conciertos. Durante su show en Las Vegas, el cantante dijo al público: “Sean amables con ustedes mismos, sean amables entre ustedes... ¡Y no olviden ver Materialists! ¡Los queremos!”, en referencia a la película protagonizada por Johnson. Algunos creyeron que este gesto confirmaba que seguían juntos, aunque otros lo interpretaron como una simple muestra de apoyo pese a la ruptura.

Fue recién días después cuando una fuente cercana reveló el verdadero motivo del quiebre: Dakota quería casarse, pero Chris seguía posponiendo la boda. “Ella estaba harta de que él no pusiera una fecha para el casamiento”, contó un informante al medio Page Six.

Dakota Johnson y Chris Martin parecían ser una de las parejas más sólidas de Hollywood. (Foto: AFP)

Otra fuente le contó a Daily Mail que Dakota había apostado todo por esa relación. “Ella seguía con la esperanza de que funcionara porque lo amaba mucho, y también amaba a sus hijos”, dijo. Por eso, más allá del dolor por la separación, lo que más le duele a la actriz es alejarse de los hijos de Chris Martin: “Está devastada por no estar tanto con ellos, pero quiere que sepan que siempre estará para lo que necesiten”.

Aunque la ruptura parece definitiva, el entorno de la pareja no descarta una reconciliación. Según la misma fuente, tomarse un tiempo separados podría ser beneficioso si algún día quieren retomar la relación: “Por ahora, estar distanciados les hará bien si pretenden tener algún tipo de futuro juntos”.

Dakota Mayi Johnson es una actriz y modelo estadounidense. Hija de los actores Don Johnson y Melanie Griffith. (Foto: Getty Images)

Christopher Anthony John Martin, es un cantante, compositor, músico y productor británico, conocido principalmente por ser el líder de la banda de rock Coldplay. (Foto: Lionel Bonaventure / AFP)

De hecho, esta no es la primera vez que enfrentan una crisis. En 2019 se habló de una breve separación debido a diferencias sobre tener hijos, pero en ese entonces lograron reconciliarse rápidamente.

Con el paso del tiempo, Dakota fue integrándose de forma muy natural en la familia de Chris, incluso con su exesposa, Gwyneth Paltrow, quien en 2020 dijo: “La adoro. Puede parecer raro porque no es lo convencional, pero en este caso, simplemente la amo”.

Dakota también mostró su amor por los hijos de Chris en varias ocasiones. En 2024, dijo en una entrevista: “Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello. Con todo mi corazón”.

Breve cronología de la relación de Dakota Johnson y Chris Martin

Dakota Johnson y Chris Martin iniciaron una relación romántica en octubre de 2017, siendo vistos juntos en una cena en Los Ángeles. Durante el tiempo que estuvieron juntos, mantuvieron un perfil bajo y rara vez hacían apariciones públicas. En enero de 2021, se informó que Johnson y Martin se habían mudado juntos a la mansión del cantante en Malibú.

A lo largo de su relación, surgieron rumores de compromiso. En diciembre de 2020, Johnson fue vista usando un anillo de esmeralda en su dedo anular izquierdo. En marzo de 2024, una fuente confirmó a People que Johnson y Martin se habían comprometido “hace años”, aunque no tenían prisa por casarse. Martin, en raras ocasiones, hizo muestras públicas de afecto.

Martin y Johnson no tienen hijos juntos, aunque el cantante sí tiene dos hijos con su ex esposa, Gwyneth Paltrow, mientras que Dakota no ha tenido hijos.

En junio de 2025, múltiples fuentes confirmaron que Dakota Johnson y Chris Martin habían terminado su relación. Ni Johnson ni Martin hicieron declaraciones públicas sobre la ruptura.