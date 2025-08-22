Ayer mi colega Jorge Villanes hizo una nota sobre cómo es que comenzó la ‘extraña’ amistad entre Dakota Johnson y Madonna. Hoy te cuento que la misma actriz en cuestión está llamando la atención por su reciente reflexión sobre el apego que tiene a su cabello. ¿Te interesa descubrir lo que expresó? Entonces sigue leyendo este artículo.

Resulta que la artista de 35 años fue entrevistada por Etalk y ahí respondió hilarantemente al hecho de que su pelo, debido a lo que bien que luce, es el sueño de muchas personas, “tanto en la pantalla como fuera de ella”. Sus palabras a la hora de contestar no pasaron desapercibidas.

Dakota Johnson nació el 4 de octubre de 1989 en Austin, Texas, Estados Unidos. (Foto: Matt Winkelmeyer / GA / The Hollywood Reporter vía Getty Images) / Matt Winkelmeyer/GA

“Estoy muy apegada a mi cabello físicamente”

“Ay, Dios. ¿Sabes qué? Obviamente, estoy muy apegada a mi cabello físicamente, pero también lo estoy emocionalmente, y probablemente debería cambiar un poco, pero no creo que lo haga”, señaló Dakota Johnson, quien es conocida por su característico cabello castaño oscuro y largo, con su flequillo.

Si te interesa saber más sobre su cabello, te cuento que el estilista senior del salón Nicola Clarke, Joel Goncalves, conversó con Elle (de acuerdo a un artículo publicado en mayo), y ahí habló acerca del pelo de la actriz.

Dakota Johnson es una actriz y modelo estadounidense. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images) / Emma McIntyre

“Su nuevo flequillo es más de los años 70”

“Lo tiene más corto en la mitad y se curva ligeramente hacia la zona de la sien, integrándose con las capas. Su nuevo flequillo es más de los años 70 que de su habitual flequillo inspirado en los años 60”, manifestó el experto.

Películas destacadas de Dakota Johnson

‘Fifty Shades of Grey’ (2015)

‘Fifty Shades Darker’ (2017)

‘Fifty Shades Freed’ (2018)

‘The Social Network’ (2010)

‘A Bigger Splash’ (2015)

‘Suspiria’ (2018)

‘Bad Times at the El Royale’ (2018)

‘The Peanut Butter Falcon’ (2019)

‘Our Friend’ (2019)

‘The High Note’ (2020)

