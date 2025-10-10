“Amores compartidos”: ¿El poliamor es absurdo? Dakota Johnson hace una sátira romántica en respuesta

En “Amores compartidos” (“Splitsville”), Michael Angelo Covino asume el triple reto de escribir, dirigir y actuar en una comedia que no teme burlarse de los laberintos afectivos del siglo XXI. De la mano de la productora de Dakota Johnson, Tea Time Pictures, esta sátira romántica nos muestra un par de puñetazos y juegos matrimoniales con el cuarteto de rostros, Johnson, Covino, Adria Arjona y Kyle Marvin. La cinta continúa en cartelera desde el 9 de octubre. ¿Vale la pena pagar la entrada?

‘Screwball comedy’, una comedia romántica alocada, le dicen, como “Los pequeños Focker” o “Los enredos de Wanda”. La película de Covino es tan satírica como él mismo en el personaje de Paul, un adorable esposo que necesita el libre albedrío de una relación abierta. Su esposa Julie (Johnson) acepta la dinámica y, así, demuestran a sus amigos Ashley y Carey (Arjona y Marvin) que la monogamía no siempre camina a un matrimonio perfecto.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

El humor de “Amores compartidos”

La película abre con una secuencia sexual y delirante. En la carretera, la pareja Ashley-Carey hacen un experimento para dárselas de modernos. Mientras ella se hunde en sus pantalones y el carro sigue andando, otros conductores les gritan improperios. Eso termina en un accidente brutal. A continuación, pasará la escena del trailer, donde ella le pide el divorcio para poder irse a la cama con otros hombres. No se sabía hasta ese momento, pero Ashley estaba harta de la monogamia.

Es el tipo de humor físico y autoconsciente que define a esta película. Desde allí, Carey se traslada a la casa de sus amigos Paul y Julie, un matrimonio que presume de haberse mantenido unido gracias a una relación abierta. Lo que sigue es un despliegue de cinismo que parece una especie de terapia, pero mal hecha, con absurdos acuerdos de intimidad. Es como si todos estuvieran participando de una farsa, una coreografia que, según el guion, argumenta que la libertad también puede ser una trampa.

El guion de Michael Angelo Covino

El guion de Covino, pese a su envoltorio de comedia, funciona como una sátira sobre la ilusión del poliamor supuestamente bien llevado en una pareja. No hay celos, pero los hombres en discordia se terminan yendo a los golpes. No hay remordimientos, pero la esposa de Paul los tiene. No hay reglas, y parece como si siempre se rompieran.

La película tampoco quiere dar grandes lecciones morales, ni epifanías sobre el deseo o la pareja moderna. El interés es mostrar personas confundidas intentando racionalizar su ego. Julie parece ser la única que reconoce la hipocresía detrás de tanta libertad sexual. Y, sin embargo, “Amores compartidos” no pretende sermonear sobre el amor verdadero con su humor. La diversión está en el destello físico, como las coreografías de puñetazos pasionales que recuerdan a “Los Roses” o los enredos de "Closer", pero pasados por el filtro del caos familiar hollywoodense.

Adria Arjona, siempre la revelación

La química entre Marvin y Arjona sostiene buena parte del relato. Hay un montaje especialmente logrado en el que Ashley y Carey cohabitan su apartamento mientras desfilan los nuevos amantes de ella, en una secuencia rodada en un solo plano. La súper escena sintetiza la resignación de Carey que, en realidad, busca ser una madurez emocional, al aceptar la intimidad de su esposa con otros.

Adria Arjona y Kyle Marvin en "Amores compartidos" ("Splitsville"). (Foto: Diamond Films)

Con música y una banda sonora atmosférica y dulce, la película se distancia del cliché de comedias románticas. También aparecen algunas expresiones en español, aprovechando que Arjona es heredera del cantante latino Ricardo Arjona y tiene los dejos bastante marcados.

Por su parte, Michael Angelo Covino, como Paul, ofrece una actuación tan contenida que su propio silencio resulta cómico. Su rostro, que no parece expresar nada, sostiene una ironía constante cuando está hablando con su esposa o sus amigos. Frente a Julie (Johnson), encarna ese tipo de masculinidad confundida, sofisticada por el dinero, pero muy infantil.

El hijo de Paul y Julie, un pequeño genio con más empatía que sus padres, es la grieta que revela el corazón del film. Es el daño colateral de los experimentos adultos. Pero eso, luego, también resulta bastante divertido en su turbia dinámica de familia disfuncional.

Por cierto, Nicholas Braun, el eterno primo Greg de “Succession”, aparece en un cameo final tan absurdo como las relaciones abiertas de la película.

Veredicto

Dakota Johnson protagoniza "Amores compartidos" (Splitsville"). (Foto: Diamond Films Perú)

¿Vale la pena verla en cines? “Amores compartidos” no está a la altura de un título imprescindible de ver en la pantalla grande. Tal vez, sirve esperar a que llegue a una plataforma de streaming. Entendiendo que el último estreno de Johnson, “Amores materialistas”, ya llegó a HBO Max, este sería su próximo hogar.

En realidad, la comedia resulta fresca por su elenco, sobre todo con Arjona y Johnson, soberbias, como siempre. Su puesta en escena, muy juguetona, se resiente en su falta de trasfondo en el final de la película. Debe ser una cuestión de gustos. Con tantas cintas sólidas en cartelera de octubre —desde “Tron: Ares” de Disney hasta “El corazón del lobo” de Francisco J. Lombardi—, sería lo más romántico después de “Nanito” y “My Storylof”, que ya cuentan con pocas salas de proyección.

La recomendación es elegir bien qué película ver en el cine, salvo que seas fan de su reparto o de las comedias donde los golpes físicos sustituyen a las conversaciones honestas, “Amores compartidos” podría ser una opción.

Ficha técnica de “Amores compartidos”