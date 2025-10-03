Dakota Johnson regresa al cine de romances tras su reciente papel en “Amores Materialistas”. La nueva apuesta, “Amores compartidos” (“Splitsville”), de Michael Angelo Covino, se trata sobre el amor, la amistad y la monogamia, un enredo loco y dramático que llega en octubre a salas y ya cuenta con 85% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes.

En “Amores compartidos”, Johnson encabeza el reparto junto a Adria Arjona, también conocida por ser hija del cantante de baladas, así como el actor y coescritor del filme, Kyle Marvin, y el propio director, Covino. “Es menos un triángulo amoroso y más un experimento amoroso. Es enredado, codependiente, incestuoso y, al mismo tiempo, muy profundamente amoroso en última instancia, pero bastante jodido la mayor parte del tiempo”, dijo Dakota Johnson a Deadline.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Fecha de estreno de “Amores compartidos”

La cinta se estrena el jueves 09 de octubre en cines de Perú.

Tras su estreno en Estados Unidos, la película también cobró una apreciación del 84% del público en Rotten Tomatoes, estadístico de películas. La crítica resalta su humor ácido, estructura precisa y la sinceridad con la que aborda los conflictos de pareja en la actualidad.

Trailer oficial de “Amores compartidos”

¿De qué se trata “Amores compartidos”?

La película narra el proceso de reconstrucción personal de Carey (Kyle Marvin) tras el divorcio inesperado de Ashley (Adria Arjona). Cuando el hombre llega desesperado a contar su pesar, la pareja Julie (Dakota Johnson) y Paul (Michael Angelo Covino) le abren las puertas a un mundo de relaciones abiertas.

Elenco de “Amores compartidos”

Adria Arjona y Kyle Marvin en "Amores compartidos" ("Splitsville"). (Foto: Diamond Films)

Kyle Marvin (Carey): hombre recién divorciado en búsqueda de nuevos caminos emocionales.

Adria Arjona (Ashley): exesposa de Carey, que inicia el conflicto de la historia.

Dakota Johnson (Julie): amiga cercana de Carey y rostro representativo de los nuevos vínculos amorosos.

Michael Angelo Covino (Paul): esposo de Julie y aliado en la exploración de una relación abierta.

Nicholas Braun (Matt): personaje secundario que suma giros cómicos a la dinámica principal.

Ficha Técnica

Título original: Splitsville

Título en español: Amores compartidos

Géneros: Comedia romántica, drama

Director: Michael Angelo Covino

Estudio: Diamond Films Perú

Guion: Michael Angelo Covino, Kyle Marvin

Actores: Dakota Johnson, Adria Arjona, Kyle Marvin, Michael Angelo Covino

Fecha de estreno: 9 de octubre de 2025

Idioma original: Inglés

Dakota Johnson: más allá de “Amores compartidos”

Dakota Johnson sigue consolidando su presencia en el cine con las romcoms. De ser la protagonista de “Cincuenta sombras de Grey” (2015) a éxitos independientes como “The Peanut Butter Falcon” y “Am I OK?” (disponible en Netflix), la actriz demuestra su capacidad de adaptación en roles carismáticos.

Solo “Amores compartidos” tiene a Johnson como Julie, quien desafía los esquemas de la monogamia, cuando anteriormente fue la casamentera de mujeres de Nueva York en “Amores materialistas”. El éxito de esta última llevó a que los cines prolongaran el tiempo de la cinta en cartelera peruana.

¿Dónde ver “Amores materialistas” con Dakota Johnson en streaming?

La directora de "Amores Materialistas" Celine Song en conversación junto a Chris Evans y Dakota Johnson en plena grabación. (Foto: Sony) / Sony

La película “Amores materialistas”, dirigida por Celine Song (“Past Lives”), es una comedia romántica moderna protagonizada por Dakota Johnson. El elenco incluye a Pedro Pascal y Chris Evans, como dos de las opciones sentimentales de la protagonista (Johnson).

“Amores materialistas” con Dakota Johnson puede verse HBO Max, donde permanece en el Top 1 de los títulos más vistos de la plataforma en Perú durante su semana de ingreso en la plataforma.