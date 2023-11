Sony Pictures acaba de lanzar el primer tráiler de ‘Madame Web’, el filme del universo Spider-Man protagonizada por Dakota Johnson y Sydney Sweeney. Esta producción cinematográfica se estrenará el 14 de febrero de 2024.

En este thriller de suspenso, Johnson asume el papel principal de Cassandra Webb, una paramédica de Manhattan que puede tener habilidades clarividentes, que le permiten ver el futuro y el mundo de las arañas interconectado.

Durante la película, Webb forjará una sociedad con un trío de mujeres jóvenes, incluida Julia Carpenter de Sweeney, quien luego asume el manto de Spider-Woman en los cómics, para comprender su pasado y sobrevivir al presente mortal. En el elenco también están incluidas Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott, Celeste O’Connor, Tahar Rahim, Mike Epps y Zosia Mamet.

Cabe mencionar que ‘Madame Web’ es el último capítulo del universo de acción real de Spider-Man, luego de los lanzamientos de Venom con Tom Hardy (2018), Venom: Let There Be Carnage (2021) y Morbius con Jared Leto (2022).

Sony Pictures tiene en sus planes una tercera película de ‘Venom’ programada para el 8 de noviembre de 2024, y “Kraven the Hunter”, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, el 30 de agosto de 2024.