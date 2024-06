“Madame Web” es la película en la que Dakota Johnson, la actriz que ganó fama por la saga “50 sombras de Grey”, se adentra en el fascinante papel de Cassandra Webb, también conocida como Madame Web, en la película del mismo nombre.

Estrenada con tibia recepción de crítica y taquilla en febrero del 2024, la cinta está lista para pasar de las salas de cine al streaming. Y aquí te contamos todos los detalles.

Tráiler oficial de “Madame Web”

“Madame Web” es la historia de una clarividente con habilidades psíquicas que exploran el entrelazado mundo de las arañas según los cómics de Marvel. Por su parte, Sweeney da vida a Julia Carpenter, quien se enfunda en el traje de Spider-Woman en esta nueva y emocionante película.

Elenco

El elenco de “Madame Web” incluye también a talentosos actores como Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott, Celeste O’Connor, Tahar Rahim, Mike Epps y Zosia Mamet, prometiendo una experiencia cinematográfica llena de acción y sorpresas.

Tras el rotundo éxito de “Spider-Man: Across the Spider-Verse” de Sony Pictures Animation, la fiebre por todo lo relacionado con el trepar paredes y lanzar telarañas está en su punto más alto. “Madame Web” se suma a la serie de éxitos del universo de Spider-Man en acción real, siguiendo los pasos de “Venom” (2018), “Venom: Let There Be Carnage” (2021) y “Morbius” (2022) de Jared Leto.

Sydney Sweeney

Dakota Johnson

Isabela Merced

Tahar Rahim

Adam Scott

Emma Roberts

Zosia Mamet

¿Dónde ver en streaming?

La película “Madame Web” se estrenó el 21 de junio en Max, el servicio de streaming de HBO.

Este es el link oficial para poder ver el filme.

Más películas del universo de “Spider-Man”

Prepárate para más emociones, ya que Sony tiene en el horizonte una tercera entrega de “Venom” programada para el 8 de noviembre de 2024, y “Kraven the Hunter”, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, programada para el 30 de agosto de 2024. También en desarrollo se encuentran proyectos como “El Muerto” y “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”. Destacamos que “Madame Web” marca un hito, siendo la primera adaptación de cómic de Sony que presenta a una mujer como protagonista

