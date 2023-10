Los esperados estrenos del cine en 2023 para plataformas de streaming siguen sorprendiendo a los cinéfilos, y la noticia que muchos esperaban finalmente se hizo realidad. “Spider-Man: Across the Spider-Verse” llegará oficialmente a una plataforma de streaming sin costos adicionales.

La película, que se estrenó en cines en junio, ha llegado rápidamente al mundo del streaming, brindando a los fanáticos una oportunidad de oro para disfrutar nuevamente de esta destacada película de superhéroes. Además, aquellos que no pudieron verla en el cine tendrán la oportunidad de experimentar una de las joyas del género.

Fecha de estreno de “Spider-Man Across the Spider-Verse” en streaming

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” se estrenará el próximo 3 de noviembre en una plataforma de renombre. La noticia ha generado un gran entusiasmo entre los amantes de las aventuras del arácnido.

¿Dónde ver “Spider-Man Across the Spider-Verse”?

La plataforma elegida para traer “Spider-Man 2″ a la comodidad de tu hogar es HBO Max. Esta plataforma es conocida por su compromiso de llevar lo mejor del cine a tu casa, y esta película no es la excepción.

HBO Max ha estado brindando a los suscriptores una amplia gama de estrenos de alto calibre bajo su categoría “Del Cine a tu Casa”. En las últimas semanas, han sorprendido a su audiencia con títulos como “La Noche del Demonio 5″, “Megalodón 2″, “Los Fabelman”, “The Flash” y “TÁR”. Incluso para el viernes 27 de octubre, tienen programado el estreno de “La Monja 2″, que aún se encuentra en los cines.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en la comodidad de tu hogar a partir del 3 de noviembre, solo en HBO Max.

Ficha técnica de “Spider-Man Across the Spider-Verse”

Título Original: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse Año: 2023

2023 Duración: 140 minutos

140 minutos País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson Guion: Phil Lord, Christopher Miller, Dave Callaham. Basado en personajes creados por Stan Lee.

Phil Lord, Christopher Miller, Dave Callaham. Basado en personajes creados por Stan Lee. Reparto: Shameik Moore, Hailee Steinfield

Shameik Moore, Hailee Steinfield Música: Daniel Pemberton

Daniel Pemberton Fotografía: Animación

Animación Compañías: Coproducción entre Estados Unidos y Canadá; Sony Pictures Animation, Marvel Entertainment, Lord Miller, Pascal Pictures, Arad Productions

Coproducción entre Estados Unidos y Canadá; Sony Pictures Animation, Marvel Entertainment, Lord Miller, Pascal Pictures, Arad Productions Género: Animación, Acción, Aventuras, Ciencia Ficción

VIDEO RECOMENDADO