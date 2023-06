Su aparición en “Spider-Man Across the Spider-Verse” fue muy diferente a la que nos acostumbró en la anterior entrega y es que Peni Parker ya no portaba la sonrisa que la caracterizaba, si no que ahora parece haber enfrentado su evento canónico que la marcará como una gran “Spider-Man”.

La historia de Peni Parker

Peni Parker, una joven y valiente heroína, ha dejado su huella en el universo de Spider-Man con su historia única y su conexión especial con el traje robótico conocido como SP//dr. A continuación, te presentamos la fascinante historia de este personaje perteneciente a Marvel Comics.

Peni Parker, cuyo nombre completo es Peni Evangeline Parker, es una adolescente de origen japonés que reside en un futuro alternativo de Nueva York, específicamente en la Tierra-14512. En este mundo, los acontecimientos del multiverso han fusionado a Peter Parker, el icónico Spider-Man, con una araña genéticamente modificada llamada SP//dr.

La historia de Peni comienza tras la trágica muerte de su padre, quien era el piloto original de SP//dr y terminó siendo triturado por esta. Ante la responsabilidad que recae sobre ella, Peni decide asumir el papel de piloto de este traje de combate robótico, convirtiéndose así en la nueva defensora de su ciudad.

SP//dr es una creación tecnológica avanzada que combina elementos biomecánicos y robóticos. El traje está equipado con una amplia gama de habilidades y armamentos, permitiendo a Peni enfrentar diversas amenazas y combatir el crimen. Además, el traje cuenta con la presencia de un compañero robot arácnido, también llamado SP//dr, que se une a Peni en sus misiones.

La conexión entre Peni y SP//dr va más allá de una simple relación piloto-máquina. Existe un vínculo emocional entre ambos, ya que el traje alberga la conciencia de la araña genéticamente modificada y comparten una sincronía especial. Esta conexión única es un elemento central en la historia de Peni Parker y añade un toque emocional a su papel como heroína.

Más tragedia en su vida

La vida de Peni Parker llegó a un punto mucho más duro, cuando sus tíos intentaron replicar la armadura de Venom, el cual poseyó a su portadora, una chica que se había hecho amiga de Peni hace poco y en un intento por salvarla, la tía de Peni salta al traje y esta se queda atrapada, algo que Peni no sabía si no hasta que destroza por completo la armadura de Venom, a lo que al abrirla, se da cuenta que esta absorbió tanto a su amiga como a su tía.

Ante todo esto, Peni siente culpabilidad ya que al destruir la armadura, también habría matado a su tía y a su amiga, lo que habría dejado huella para su tristeza en “Spider-Man Across the Spider-Verse”.

Más historia de Peni Parker

El personaje de Peni Parker ha ganado popularidad gracias a su aparición en la película animada “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, lanzada en 2018. En esta película, Peni se presenta como una de las versiones alternativas de Spider-Man que se unen para enfrentar una amenaza interdimensional. Su estilo único y su contribución a la historia cautivaron a los fanáticos de Spider-Man en todo el mundo.

Aunque Peni Parker no vive en el mundo de Evangelion, su historia dentro del universo de Spider-Man destaca su valentía, determinación y habilidades únicas como piloto de SP//dr. A medida que continúa su lucha contra el crimen, Peni se ha convertido en un personaje querido y respetado dentro de la extensa galería de héroes de Marvel.

Peni Parker representa una emocionante adición al legado de Spider-Man y demuestra que el espíritu del héroe arácnido puede manifestarse de diversas formas en diferentes realidades. Con su conexión especial con SP//dr y su dedicación a proteger a los inocentes, Peni ha dejado una marca perdurable en el universo de Spider-Man y en los corazones de los fanáticos.