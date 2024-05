Entendiendo que no somos una fábrica de cracks -incluso en los últimos años nos cuesta más vencer jugadores al fútbol de élite-, la selección peruana Sub 20 dirigida por Chemo del Solar camina con ilusión, a veces a paso demasiado lento por culpa de los clubes que increíblemente no ceden a sus jugadores para las convocatorias. Este martes, en la Videna de San Luis, la Bicolor venció 3-2 a Costa Rica en un amistoso internacional preparatorio para el Sudamericano de la categoría que se disputará el próximo año en Arequipa. Los goles fueron anotados por Goicochea (10′), Guzmán (24′) y Tenorio (73′).

Más allá del resultado y de la alegría de ganar un partido vistiendo los colores patrios, esta Sub 20 ha mostrado algunos detalles para destacar. Una selección "muy talentosa", según la visión del scout peruano Brian Bertie. Pero también un equipo muy compacto, que deja poco espacio entre líneas y juega simple, que es lo más difícil en el fútbol: si se puede salir con balón dominado, bien; y si no, pases largos por las bandas. El equipo de Chemo se paró con una especie de 5-2-3 o 3-3-1-3, cambiando siempre al ritmo del partido, a lo que manda cada jugada. En el pórtico, Jhefferson Rodríguez, de 18 años, metro 77 de estatura, de Universitario de Deportes y sin minutos en la primera división. No pudo hacer mucho en los dos goles costarricenses anotados por Bryson Rodríguez. El primero fue un golazo inatajable y el segundo fue un mano a mano. Así formó Perú ante Costa Rica en el amistoso de este martes en la Videna. Eso sí, un llamado de atención para la defensa. La zaga, que inició con Astudillo como líbero y Villacorta y Amasifuén como stoppers, hizo un buen trabajo ante un seleccionado centroamericano que mostró pocas ideas en ataque, pero que supo aprovechar los errores de concentración. Y ahí está el defecto a corregir: Perú no debió sufrir ante un rival al que lo tenía controlado. El descuento llegó a los dos minutos de iniciarse la segunda mitad tras un lateral y el 3-2 ocurrió casi al final producto de un contragolpe. En el mediocampo, Gian Carlo García era el ancla que parecía tener prohibido subir. No pasaba del mediocampo, pero sí se multiplicaba para ir de lado a lado cubriendo las espaldas de sus compañeros. Y para atrás en busca de ser el primer pase de salida para liberar a Amasifuén, el jugador de Alianza Lima que intentaba jugar por abajo aunque a veces se complicada por conducir mucho. Por los costado se han formado sociedades que deben seguir reforzándose con el pase los entrenamientos y amistosos. Por izquierda, Rait Alarcón y Bassco Soyer se conocen de las divisiones menores en Alianza Lima. Se entienden, saben cuál será el movimiento del otro para darle pase. Alarcón se adueñó de su banda, pisaba con continuidad y criterio el campo rival. Soyer desplegaba su inteligencia para moverse. Empezó como extremo a pie cambiado, por lo que nunca ganó la raya de fondo, sino que se metía al medio para actuar como '10′ intercambiando posición con el zurdo Adrián Beltrán (Sporting Cristal) o como interior para armar el juego peruano. Bassco, de 17 años, es sin duda el futuro de nuestro fútbol. La joya que se debe cuidar, moldear y mejorar. Asistió a Guzmán en el segundo tanto y fue uno de los mejores. Juan Pablo Goicochea celebrando su gol con Bassco Soyer. (Foto: FPF) Por la derecha, Franchesko Cassiano estuvo seguro en la marca, aunque en ataque le faltó participación. Por esa banda, Juan Pablo Goicochea no tuvo problemas para superar a sus rivales. El hombre de Platense de Argentina, de 19 años, es imponente físicamente. Es '9′ pero empezó como un extremo con el trabajo de pisar siempre el área como el goleador que es. De hecho, el primer tanto del partido fue suyo tras cazar un rebote. Arriba estuvo Víctor Guzmán. Largirucho (metro 91 de estatura), zurdo y con calidad para jugar tan bien de espaldas al arco y moverse dentro del área. Ganó casi todos sus duelos aéreos, metió un cabezazo en el travesaño y coronó su mañana con gol. Ya debutó con Alianza Lima, pero apenas jugó un puñado de minutos. Necesita, merece, exige mucho más. La Sub 20 de Chemo del Solar tiene mucho por destacar, pero también errores a corregir. El Sudamericano del próximo año que se jugará en nuestro país será, sin dudas, la prueba de fuego para su trabajo en la Federación Peruana de Fútbol. El equipo titular de la selección peruana Sub 20 en el amistoso ante Costa Rica. (Foto: FPF) / ITEA_MEDIA_ Un llamado de atención a los clubes Del once titular que mandó al campo Chemo del Solar, seis -más de la mitad- no han debutado aún en la primera división del fútbol peruano. Y los que sí lo hicieron, como Soyer, Amasifuén, Guzmán y Goicochea, han jugado apenas un puñado de minutos. De hecho, Juan Pablo Goicochea decidió no renovar con Alianza Lima e irse libre a Platense de Argentina por falta de minutos en un club que tiene cuatro delanteros, entre ellos Hernán Barcos (41 años) y Cecilio Waterman (33). "A los clubes les importa poco el tema de menores, ellos quieren ganar sus títulos", explotó Chemo hace unos días culpando a los clubes de la Liga 1 por obstaculizar su trabajo al no ceder a jugadores que ni siquiera tienen minutos en el primer equipo. Para que los Sub 20 de ahora triunfen, mejoren, compitan, es necesario que los clubes apuesten por ellos. Hoy no lo están haciendo.