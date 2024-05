— ¿Qué le genera que Boca Juniors, un club donde es ídolo, quiera tanto a otro peruano como Advíncula?

La verdad es que me pone muy contento. Yo quisiera que lleven a once peruanos y que triunfen como lo está haciendo Luis ahora. Y le pediría que siga así, porque uno piensa que ya triunfó y no. En Boca todos los partidos son finales, se deben jugar como si fueran clásicos, porque la hinchada es muy exigente.

— Algunos hinchas lo postulan a engrosar la lista de ídolos, con lo difícil que es lograr eso en un club como Boca. ¿Cree que va camino a serlo?

Claro que sí. Le deseo lo mejor, que siga triunfando. Boca es un equipo humilde, sencillo, que le ha dado la oportunidad para que juegue en Argentina, un medio muy competitivo. No solamente es llegar, sino mantenerse, darle alegrías a la hinchada. Como peruano me siento contento de que Advíncula esté ahí. Cuando estuve fui considerado como el mejor back central y lo mismo espero de Luis en su posición como marcador izquierdo.

— Advíncula renovará por dos años más con Boca. ¿Le gustaría que se retire ahí o que regrese al fútbol peruano?

Que se retire donde a él le convenga, donde se sienta mejor. Ahorita está triunfando en Boca, está logrando lo que él ha querido. Y espero que siga así, con humildad y sencillez, con esa personalidad de ganador que tiene. Está en uno de los mejores clubes del mundo en el que cual pude triunfar. Y sé lo difícil que es porque cuando estaba ahí nadie podía ver una falla mía en los partidos, son muy exigentes los hinchas, pero también saben valorar cuando hacemos las cosas bien. Por eso los quiero.

En febrero de este año, Advíncula alcanzó 100 partidos con Boca: La Bombonera estalló con homenaje y ovaciones. (Foto: ESPN)

— ¿Es cierto que Riquelme lo llamó para que le hable sobre Luis?

Sí. En su momento hablé con Juan Román Riquelme, quien tuvo la gentileza de llamarme para preguntarme sobre Luis. En su momento también hice lo mismo con Lucho La Fuente y el Héctor Bailetti. Es una satisfacción tremenda que más peruanos lleguen a Boca. Si hay otro mejor que yo, mucho mejor.

— ¿Qué otro peruano le hubiera gustado ver en Boca Juniors?

A todos. Me gustaría que estén todos para desearles lo mejor, que triunfen, como lo hice en su momento.

1 “Entendió lo que es el mundo Boca, entendió lo que hay que hacer. Creo que lo hizo a la perfección. Sacrificio, entrega, aportó con algunos goles importantes. Eso la gente lo reconoce y ya prácticamente es un ídolo de Boca bien merecido” José 'Pepe' Basualdo, campeón del mundo con el cuadro argentino. 2 “Tiene carácter, tiene el ADN de Boca” Roberto Mouzo, bicampeón de la Libertadores (1977 y 1978) y campeón de la Intercontinental (1977) con el 'Xeneize' 3 "Advíncula se merece que lo ovacione toda la cancha de Boca. Por la cuestión del racismo, la gente todavía no se anima a cantarle 'olé olé olé, Negro, Negro'. Ojalá que se lo canten" Juan Román Riquelme, Tricampeón de la Libertadores (2000, 2001 y 2007) y campeón de la Intercontinental (2000), y actual presidente del club.