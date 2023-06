Cuando una obra se ha hecho con mucho amor, esmero, paciencia y respeto se nota. Y en “Spider-Man Across the Spider-Verse”, la maestría no tiene comparación. Han conseguido llevar al “hombre araña” a ese punto de ‘peak fiction’ que todos los seguidores arácnidos necesitaban.

Lo que han hecho Phil Lord, Christopher Miller y Dave Callaham para conectar todo el multiverso o, mejor dicho, el ‘spider-verso’ es algo único y posiblemente irrepetible.

Hemos visto historias de orígenes muy buenas en adaptaciones cinematográficas. Desde Tobey Maguire, Andrew Garfield y hasta el Spider-Man de Tom Holland, el cual tuvo que desarrollarse a niveles altísimos recién en la tercera entrega de su trilogía, pero la solidez que mostraron al crear a Miles Morales en “Into the Spider-Verse” y el desarrollo en “Across the Spider-Verse” es de resaltar.

Han sabido entender la historia a niveles que seguramente ningún fan de Spider-Man se imaginaba. Abarcando desde la introducción, porque te dan contexto de la situación de algunos personajes principales, así como también la posibilidad de inmiscuirte en el tema multiversal.

El giro de trama, las animaciones, los nuevos personajes y, sobre todo, la banda sonora.

La música más increíble

Si creíamos que Spider-Man en todas sus sagas cinematográficas había tenido canciones increíbles (y también algunos de los mejores compositores de todos los tiempos como lo son Danny Elfman, James Horner, Hans Zimmer y Michael Giacchino), en “Across the Spider-Verse” Daniel Pemberton sacó toda la artillería para explotarla al máximo.

Desde el tema de Gwen Stacy al inicio, pasando por la espectacular presentación de Miguel O’Hara o “Spider-Man 2099″, la cual los más acérrimos fans del trepamuros recordarán porque es muy parecida a la de “Spider-Man Unlimited”, hasta la canción final en donde el ‘cliffhanger’ termina por dejarte ‘hypeado’ con un tema que combina la de “The Prowler” en la anterior entrega con una nueva versión. Todo perfecto.

Animación

Si vamos a hablar del tema de animación, hay que realmente resaltar la dedicación de cada una de las personas que se entregaron a este proyecto que ya es un éxito rotundo tanto en críticas como en recaudación.

Para “Spider-Man Across the Spider-Verse” se necesitaron a alrededor de mil personas para animar la cinta. Uno de estos contó que para poder hacer al “Spider-Punk” animado a la perfección se demoraron casi dos años. Como decíamos líneas arriba, el detalle y dedicación se notan y contribuyen en el resultado final.

Sony tiene entre sus manos la que es quizá la historia más potente de todas en “Spider-Man” y ahora, que se estrenará en el 2024 “Across the Spider-Verse”, los fans aguardamos que puedan seguir manteniendo el nivel mostrado y lo eleven a mucho más, porque el “Hombre Araña” es el héroe que necesitamos para seguir adelante, el héroe que nos recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, el héroe de grandes y pequeños, el héroe que, tal como dice Mary Jane en “Into the Spider-Verse”, vive en cada uno de nosotros.

