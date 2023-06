“Spider-Man Across the Spider-Verse” ha sorprendido a la audiencia global con su impresionante éxito en la taquilla. La tan esperada secuela de la aclamada película animada de Marvel en 2018 ha logrado un debut impactante en su primer fin de semana.

Tras el rotundo éxito de la película original, las expectativas para esta secuela eran altas. Tanto críticos como fanáticos afirman que esta segunda parte podría superar incluso a su predecesora en términos de calidad.

El debut de “Spider-Man Across the Spider-Verse”, según el informe de Variety, ha logrado un asombroso inicio en la taquilla durante su primer fin de semana. Se estima que la película animada recaudó $120.5 millones de dólares en Estados Unidos en tan solo tres días desde su estreno.

De esta manera, la película se coloca en el segundo lugar de los mejores estrenos en taquilla del año 2023, solo por detrás del exitoso lanzamiento de “Super Mario Bros. The Movie”. Además, “Spider-Man Across the Spider-Verse” ha superado la marca de los $200 millones de dólares en la taquilla global, consolidándose como una de las más exitosas del año.

Sin embargo, el éxito de la cinta no se limita solo a la taquilla. En Rotten Tomatoes, la película animada ha recibido una increíble aclamación con una calificación del 95%. “Deslumbrante visualmente y llena de acción, la película emociona desde el comienzo hasta su impactante conclusión”, destaca el consenso oficial.

Es importante recordar que esta es solo la primera parte de una historia que continuará el 29 de marzo de 2024 con “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”. Además, se está trabajando en un spin-off con una protagonista femenina. La saga de Spider-Verse parece estar en constante crecimiento y expansión.

La primera película de la serie logró recaudar $384 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que la secuela podría superar en tan solo una semana. Además, se perfila como una de las favoritas en la categoría de Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2024, al igual que su predecesora.