La carrera de Isabela Merced continúa ascendiendo con fuerza en Hollywood. Desde que saltó a la fama con su carismática interpretación de “Dora” en “Dora y la ciudad perdida”, pasando por su paso por el universo Marvel en “Madame Web” y su aclamado rol en la serie “The Last of Us”, la actriz peruana ha demostrado que su talento no tiene límites. Ahora, Merced da un paso más allá al ingresar en el renacido Universo DC, asumiendo el papel de Hawkgirl en la esperada película “Superman” dirigida por James Gunn.

En una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, Isabela nos contó sobre la experiencia de sumarse a este proyecto soñado, el proceso que la llevó a convertirse en Hawkgirl, sus referentes artísticos y la importancia de la representación latina en el cine de superhéroes.

La sorpresa del casting: un correo inesperado

No fue un proceso convencional el que llevó a Isabela Merced a convertirse en Hawkgirl. De hecho, ella misma reconoce que no tenía expectativas al respecto cuando le llegó la audición.

“Sí, um, esta oportunidad surgió porque recibí un correo electrónico con una auto-grabación”, recuerda entre risas. La confidencialidad del proyecto era tal que los nombres de los personajes y los diálogos estaban disfrazados. “Era misterioso. Tenía nombres secretos para todos los personajes y diálogos que, según ellos, no eran para la película”, explica, reconociendo que, en ese momento, no pensó que fuera algo tan grande.

La actriz grabó su audición mientras estaba en pleno rodaje de “Alien”, otro de los proyectos que marcó su creciente filmografía. “Simplemente envié la auto-grabación y seguí trabajando. No esperaba mucho, pero luego me pidieron una reunión por Zoom, y ahí conocí a James”, revela.

El encuentro con James Gunn fue clave. “Él fue la razón por la que quise ser parte de esto. Realmente amo el trabajo de James, crea mundos tan distintos”, dice con admiración. “Realmente admiro su trabajo, así que no pude decir que no a esta oportunidad. Hicimos una prueba de cámara, y poco después me dieron la noticia: era Hawkgirl”.

Una inspiración animada: la huella de “Justice League Unlimited”

Interpretar a Hawkgirl no es tarea fácil. El personaje tiene décadas de historia en cómics, series animadas y otras adaptaciones, por lo que la actriz tenía claro que debía buscar un punto de referencia emocional. ¿Cuál fue su inspiración?

“Esta no es esa Hawkgirl que estoy interpretando (haciendo referencia a Shiera Sanders, la Chica Halcón original), aunque es una versión de ella porque ha reencarnado tantas veces”, comenta sobre la complejidad del personaje. Sin embargo, hay una encarnación que la marcó profundamente: Shayera Hol de la serie animada “Justice League Unlimited”.

Isabela Merced se ha unido al nuevo DCU como Kendra Saunders. (Foto: Warner Bros.) / Warner Bros

“Realmente me encantó esa serie. Significó mucho para mí mientras crecía”, confiesa Merced. Además, destaca el trabajo de la actriz de voz Maria Canals-Barrera: “Ella simplemente tenía una presencia encantadora y dio vida al personaje. Me inspiré mucho en eso”.

Isabela reconoce que aunque su Hawkgirl será una versión nueva y fresca, estos referentes la ayudaron a construir una interpretación auténtica, con fuerza y humanidad.

Química de héroes: la magia del reparto

Uno de los grandes desafíos de cualquier película de superhéroes es lograr que el reparto tenga química. Merced asegura que esto fluyó desde el principio del rodaje.

“Oh, sí. Definitivamente tuvimos mucha buena química”, cuenta con una sonrisa. Lo más curioso es que la escena con la que audicionó, aquella que ella pensó que no formaría parte de la película, finalmente sí quedó en el corte final. “Supongo que funcionó tan bien que la mantuvieron. Cuando hicimos la prueba de cámara, lo que ves en la película es muy similar a eso. Es como si encontráramos nuestro ritmo desde el primer momento. Si algo no está roto, no lo arregles”, reflexiona.

Esta naturalidad y conexión entre el elenco serán clave para el éxito del film, que no solo presentará a Superman, sino a un nuevo equipo de héroes que darán vida al renovado DCU.

Un personaje con raíces latinas: orgullo y representación

Para Isabela Merced, interpretar a Hawkgirl no solo es un reto actoral, sino también una oportunidad para representar a su comunidad. En esta nueva versión, Kendra Saunders, el alter ego del personaje, será una mujer latina, algo que Merced considera muy importante.

“Sí, quiero decir, se siente como Hawkgirl, al menos Kendra, es latina, y eso parece ser lo que estamos continuando aquí”, confirma, visiblemente emocionada. La actriz destaca que James Gunn tiene una visión clara sobre la inclusión cultural en sus proyectos. “Estoy muy contenta, James siempre contrata latinos. Claramente tiene un afecto por esta cultura”, agrega.

Este es el primer papel como superheroína para Isabela Merced dentro del nuevo DCU. (Foto: Warner Bros.)

Merced reflexiona sobre el valor que los artistas latinos aportan a la industria: “Somos muy apasionados, y eso es lo que amo de mi cultura. Creo que por eso somos actores tan exitosos. Tenemos grandes corazones, amamos sin miedo, y realmente me encanta eso”.

Su mensaje para las nuevas generaciones de artistas latinos es claro: la autenticidad y la pasión son herramientas poderosas que deben abrazar y defender en cualquier industria.

El poder de James Gunn: un director que inspira

Hablar de “Superman” es hablar de James Gunn, el director que ha sabido renovar franquicias enteras con su estilo irreverente y profundo. Para Isabela, trabajar con Gunn ha sido una experiencia transformadora.

“James es un visionario. Él crea universos únicos y personajes con mucha humanidad. Tiene una manera especial de darle corazón a historias épicas”, explica. Merced destaca que, a pesar del tamaño del proyecto, Gunn mantiene un ambiente colaborativo y cercano en el set, permitiendo a los actores aportar ideas y explorar sus personajes.

“No se siente como una gran maquinaria de Hollywood; se siente íntimo, creativo, divertido”, concluye, visiblemente agradecida por la experiencia.

Un mensaje para Perú: Hawkgirl vuela alto

Al final de la entrevista, Isabela Merced quiso enviar un saludo especial a sus compatriotas peruanos. Con una sonrisa, invitó a todos a vivir la experiencia del nuevo DCU en cines.

“Hola a todos en Perú. Me encantaría invitarlos a venir a ver “Superman” el 10 de julio”, dijo con entusiasmo. “Va a ser realmente divertido y loco y lleno de acción, simplemente hermoso”, adelantó, dejando entrever el espectáculo visual y emocional que James Gunn ha preparado.

El estreno de “Superman” no solo marca el regreso del ‘Hombre de Acero’ a la pantalla grande, sino también el debut de una nueva generación de héroes, con una Hawkgirl interpretada por una actriz peruana que representa el futuro diverso del cine de superhéroes con nuestra bandera bien en alto.

“Superman” llega a los cines este jueves 10 de julio.