El sábado 11 de octubre, HBO MAX trae el estreno de “La Sustancia”, la película protagonizada por Demi Moore y que ganó diversos premios de la industria cinematográfica.

El filme cuenta la historia de un producto revolucionario que promete tu mejor versión. Tentada por la oportunidad Elisabeth Sparkle (Moore), una actriz casi en decadencia consume el milagroso suero del mercado negro creando una versión rejuvenecida de sí misma, Sue (interpretada por Margaret Qualley), teniendo consecuencias tan inesperadas como aterradores.

La interpretación de Moore le valió el reconocimiento como mejor actriz en los Globo de Oro, Critics’ Choice Movie Award, Sindicato de actores y la nominación al Oscar en la misma categoría.

Otras películas reconocidas por la critica

“Baby Girl”: Nicole Kidman interpreta a una alta ejecutiva – papel por el que fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz- que arriesga su carrera profesional y su vida familiar al tener una aventura con el practicante de su oficina. Disponible en Prime Video.

“Un dolor real”: Kieran Culkin ganó el Oscar a mejor actor de reparto encarnando el rol de Benji, quien junto a su primo David viajan a Polonia para rendirle tributo a su abuela recién. Al indagar sobre la historia familiar, la relación entre ellos se deteriora. Disponible en Disney+.

Anora: La ganadora del Oscar a mejor película, cuenta la historia de una joven dama de compañía que conoce al hijo de un millonario ruso. Cuando se casan, los padres del flamante esposo harán todo por anular el matrimonio. Disponible en HBO MAX.

Aún estoy aquí: En medio de la dictadura militar de Brasil, Eunice Paiva, debe buscar a su marido que ha sido secuestrado por el gobierno. Ella debe rehacer su vida y la de sus hijos mientras busca justicia. Ganadora del Oscar a Mejor película extranjera. Disponible en Paramount+.

