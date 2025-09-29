A nivel digital, el streaming se ha venido presentando como una gran ventana para mostrar contenido variado mediante plataformas como YouTube, por ejemplo. En ese sentido, hoy llama la atención el lanzamiento de nuevo programa a cargo de Marcelo Tinelli, el reconocido conductor televisivo argentino que tras estreno de “Estamos de Paso”, ha sido duramente criticado por parte de Flavio Azzaro, y ello entorno a la veracidad de la cantidad de vistas obtenidas durante transmisión en vivo.
ESTA ES LA FUERTE CRÍTICA DE FLAVIO AZZARO A MARCELO TINELLI TRAS ESTRENO DE PROGRAMA EN YOUTUBE
La vida de Marcelo Tinelli vuelve a estar en el ojo de la tormenta, y en esta ocasión por su mediática ruptura sentimental con Milett Figueroa que sorprendió a todos, pero también tras debutar conduciendo programa vía YouTube.
En ese sentido, las reacciones no han tardado en hacerse sentir mediante redes sociales, siendo Flavio Azzaro quien de manera tajante hizo pública su crítica entorno a la cantidad de visualizaciones reales con las cuales habría contado el estreno de “Estamos de Paso”.
Así es como se llama el nuevo programa emitido por YouTube, y que lidera Marcelo Tinelli habiendo registrado cifras ciertamente controversiales en cuanto a alcance se refiere, ya que si bien el 23 de setiembre evidencia la suma de casi 300 mil internautas mirándolo, algunos sospechan de la presencia de bots para simular interacciones.
“Con esto te das cuenta de que está totalmente perdido”, refiere inicialmente Flavio Azzaro acerca de los 101 mil espectadores que según medios especializados, terminaron observando “Estamos de Paso” vía YouTube, incidiendo en que para lograr el éxito inaugural, más bien le hubieran dicho: ““Marce, tenés 8000 conectados. No está mal. Vamos a llevarlo progresivo. Vamos a ir comprando de a 3000 y de acá a fin de mes vas a tener 25.000”.
Asimismo, y aún más crítico con la audiencia del programa de YouTube que conduce Marcelo Tinelli, el ferviente hincha de Racing no dudó en terminar tuit colocando que “los que lo rodean no son ni vivos para mentir. Son burdos. Lo exponen mucho. Indigno”, y esto luego de expresar que si el streaming mencionado llegaba a las más de 10.000 personas al aire es porque realizó la compra de bots como aplicativo de software automatizado.
Tras decirle adiós a la televisión analógica de manera temporal por lo pronto, ahora la expareja de Milett Figueroa debe lidiar con la crítica mientras acompañado de figuras como Alejandro Fantino, Mariana Brey, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, entre otras, asume la conducción de “Estamos de Paso” estrenado mediante el 23 de setiembre.
¿QUÉ DIJO MARCELO TINELLI TRAS EL ESTRENO DE “ESTAMOS DE PASO” EMITIDO POR YOUTUBE?
Tras conducir “Bailando” durante algunas temporadas, y mediante la señal de América TV, Marcelo Tinelli evidencia su felicidad por el estreno de “Estamos de Paso” que el 23 de setiembre 2025 debutó alcanzando más de 100 mil vistas durante las dos horas de emitido el programa.
Vía streaming, ahora el popular conductor televisivo, y ahora expareja de Milett Figueroa, busca cambiar de aires, e incursionar así en un mundo donde estoy “tratando de encontrar un lugar en un ámbito que me es conocido y a su vez que nunca había estado”.
“Me sentí cómodo de arranque e interactuando con mis compañeros”, expresó ante los medios de prensa que lo abordaron tras el término del primer programa de “Estamos de Paso”, confesando con respecto al contenido compartido mediante el Carnaval Stream, que estamos tratando de “buscar un espíritu más de Videomatch, descontracturado con algunas secciones ...”, y de esa forma lograr el entretenimiento deseado hacia los internautas.