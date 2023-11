“Con este disco llegué al objetivo que soñaba cuando empecé a escribir ‘Carreteras mojadas’ (1996), cuando todavía formaba parte de la banda (Arena Hash). Yo sabía que ese material era mío, que en algún momento tenía que salirme de esa banda para poder empezar a transmitir mis propias historias y enseñarle al mundo lo que tenía para ofrecerles musicalmente. Empieza con el viaje de este muchacho, que estaba buscando un lugar en el mundo, un porvenir. Y en ‘He vuelto a casa’, finalmente, llegué. Es el lugar en el que estoy desde hace algunos años”, narra el artista nacional.

Este es el primer material totalmente nuevo que Meier Zender publica en 20 años. El último fue “Once noches” (2002).

“Es un poco retomar algo que había dejado descansando más tiempo del que hubiese querido. Pensé que sería una pequeña pausa, pero no una de tantos años”, señala.

La pandemia y el aislamiento social y obligatorio acentuó los afectos por los que queremos y también por lo que queremos hacer. Al artista lo acercó a sus raíces, a lo que más disfrutaba hacer en la vida: música, y de la que se alejó por entregarse de lleno a la actuación.

“Me vi inmerso en una profesión que me demandó tanto tiempo que llegué a pensar que nunca más volvería a la música. Estaba tan comprometido con mi carrera de actor que no me veía haciendo música otra vez. Creció de una manera que nunca me proyecté, hasta que llegó la pandemia y paró todo en seco. Volví a mi estado natural y me nació desempolvar el piano y escribir desde la madurez las historias que quería compartir. Fue así como, luego de hacer varias maquetas y demos, me di cuenta que tenía un álbum terminado”, comenta.

¿Si soy mejor músico que actor? “Creo que soy mucho más honesto cuando hago música que cuando actúo, porque realmente creo en lo que estoy creando. Soy el jefe de una empresa en la cual los productos son diseñados, supervisados y lanzados al mercado por mí. Cuando soy actor estoy bajo las órdenes de todo un manual de instrucciones, de un guion que yo no escribí, de un productor que quiere que sea como alguien, y de un director que, finalmente, me va a dar órdenes sobre algo que tiene preconcebido”, destaca.

Como pasó con sus anteriores discos, Meier compuso las nueve canciones que conforman “He vuelto a casa”. Ninguna de ellas -asegura el artista- tuvo a su esposa, Andrea Bosio, como inspiración, porque fueron creadas antes de conocerla.

“Soy autor y compositor de todas las canciones de este álbum. Nunca me consideré una voz que está al servicio de cantar canciones ajenas sino básicamente lo que siempre he querido es compartir con la gente las melodías y letras que ocurren dentro de mi cabeza. Todas han sido escritas antes de Andrea, pero ‘He vuelto a casa’, tranquilamente pudo haber sido inspirada en ella, porque es parte de ese viaje y de ese lugar”, enfatiza.

Christian Meier afronta el mejor momento personal de su vida. (Foto: Francisco Medina)

Meier y Bosio se casaron el 1 de julio de este año, en una ceremonia íntima, en Vista Valley Country Club, en el condado de San Diego, California, a la que acudieron familiares y amigos cercanos a la pareja. El artista puertorriqueño Ricky Martin estuvo invitado a la boda, pero por compromisos laborales no pudo estar presente.

“Tomar la decisión de casarme no fue difícil porque siempre pensé que en algún momento llegaría alguien con quien quisiera compartir lo que me estaba sucediendo. La vida es ahora no es mañana, entonces hay que disfrutar cada día como si fuera el último”, asegura.

El lanzamiento del nuevo álbum de Meier llegó acompañado de un sencillo y video titulado “‘Nada Igual”, en el cual se documentó lo ocurrido en la gira que se inició en setiembre en el Gran Teatro Nacional de Lima. La segunda parte de la gira será a inicios del próximo año.

“Jamás me había sentido en un lugar tan confortable, que me brindara tanta plenitud y felicidad en todo sentido. Siempre he sido muy afortunado porque he tenido una carrera realmente muy privilegiada. Y cuando veo a mi alrededor a mis hijos felices y tengo a mi lado a quien me acompaña, y hago y puedo vivir de lo que me gusta; nada puede describir mejor lo que siento que esta parte de la canción: ‘Manejé seis días para llegar al paraíso’. Efectivamente, ese paraíso por más que es un espacio físico, me ha llevado a un lugar en el cual me siento completamente feliz”, subraya.