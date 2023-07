Christian Meier acaba de dejar la fila de los solteros codiciados para pasar a la de los casados. Hace unos días, el galán de 53 años celebró una íntima boda en Estados Unidos, donde desde hace un tiempo radica, al lado de su nueva flamante esposa, Andrea Bosio, la misteriosa joven peruana que conquistó su corazón.

El 30 de junio, Christian Meier lanzó el videoclip oficial de su último sencillo, He vuelto a casa, en el cual mostró la felicidad plena en la que se encuentra, no solo al lado de sus hijos, sino también junto a la nueva dueña de su corazón. Cerca al final de la canción, aunque no se ve el rostro de su pareja, se puede apreciar el detalle de sus manos, donde lucía un espectacular anillo de diamantes que algunos expertos estiman que podría haber costado alrededor de 8 mil dólares.

Al día siguiente del esperado lanzamiento musical, se celebró la boda entre Christian Meier y su novia 26 años menor que él. Así lo habría confirmado públicamente Arturo Pomar Jr. amigo del actor.

Aunque Christian Meier y Andrea Bosio tienen una gran diferencia de edad (53 y 26 años respectivamente), no fue impedimento para construir un nuevo hogar juntos. En el videoclip del también cantante incluso se puede apreciar a sus hijos luciendo felices al lado de su padre, actitud que reflejaría la armonía familiar en la que ahora se encuentran. (Foto: YouTube / Christian Meier)

¿Quién es Andrea Bosio?

Andrea María Bosio Zegarra es una joven peruana de 26 años nacida en Lima. De acuerdo a su perfil en LinkedIn, estudió Comunicaciones en la Universidad de Lima y obtuvo un diplomado en Marketing en el Instituto Peruano de Publicidad. Así, se dedicó a trabajar en el área de marketing de la compañía multinacional Belcorp, la que maneja reconocidas marcas cosméticas como L’Bel, Ésika y Cyzone.

Aunque la joven solía ser muy activa en redes sociales como TikTok, donde compartía vídeos relacionados al campo de la belleza; ahora mantiene un perfil bajo. Sus cuentas están en privado y mantiene su vida personal alejada de las cámaras y el ojo crítico de la farándula peruana.

En el 2019, Christian Meier se trasladó definitivamente a la ciudad de Los Ángeles. Srgún una entrevista concedida a MDZ, para lograr llevar una vida normal alejada del ojo público. “Paseo en pijama por la calle, paseo a mi perro en pijama o me voy a comprar al supermercado con un par de chancletas y nadie sabe quién soy (…) creo que todos deberíamos de poder disfrutar eso”, explicó en ese entonces. En este período, a inicios de la pandemia, es cuando Andrea Bosio empieza a trabajar en Estados Unidos. Según algunos medios nacionales, allí, durante una campaña publicitaria para una popular marca de belleza, es donde la joven habría conocido al actor.

Hace algunos meses la discreta pareja habría empezado a convivir en Los Ángeles luego de llevar aproximadamente dos años de relación, según un informe de Magaly Medina, quien también afirma que Andrea habría dejado su residencia en Surco para irse a vivir con su ahora esposo en la ciudad donde también celebraron su boda.