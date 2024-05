El universo y la fantasía se unieron en la década del 70 para que a través de Star Wars, las personas pudieran conocer a míticos personajes creados por George Lucas, y así pasaran a convertirse en los verdaderos fanáticos de la exitosa saga cinematográfica. Precisamente ellos son quienes como seguidores de La Guerra de las Galaxias celebran anualmente la efemérides en honor a dicha franquicia, y que tiene como objetivo el de rendir tributo a los legendarios Luke Skywlaker, R2-D2, y Darth Vader, a sus innovadores efectos especiales, y hasta a la trama entre los buenos y los malos. Conoce los detalles sobre el evento conmemorativo, quiénes lo festejan a nivel mundial, en qué países y cuándo.

CUÁNDO ES EL DÍA DE STAR WARS Y POR QUÉ SE CELEBRA EN 2024

George Lucas fue el creador de “La Guerra de las Galaxias”, la franquicia de fantasía compuesta por una serie de películas pertenecientes al género de la ópera espacial que se desarrollan en una galaxia ficticia de nombre desconocido y en un tiempo no especificado, y en 2024 cumple un año más donde es conmemorado a nivel mundial el Día de Star Wars.

Con el recordado “Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana”, se dio inicio en 1977 a la saga de producciones cinematográficas producida inicialmente por 20th Century Fox, y 35 años después pasaría a emitirse gracias a The Walt Disney Company.

El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo, y justamente terminó volviéndose original y popular gracias a la curiosa relación entre una personalidad británica y la frase más icónica de la mítica obra fílmica que mantiene vigencia a pesar de los años.

La histórica fecha en particular no se debe precisamente al cumpleaños de George Lucas ni tampoco al día de estreno de la primera creación cinematográfica, sino más bien al triunfo de Margaret Thatcher en las elecciones generales del Reino Unido llevadas a cabo en 1979.

Dos años más tarde de su debut en el cine a través de Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza, Margaret Thatcher se convirtió en la primer ministro mujer de la historia luego de que el Partido Conservador le ganara en las urnas al Partido Laborista.

Exactamente, el 4 de mayo de 1979, miembros de su partido político decidieron felicitarla públicamente redactando un mensaje en el London Evening News con el siguiente contenido, y utilizando fonéticamente la tradicional frase que forma parte de la película:

“ May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations ” (Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicitaciones)

” (Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicitaciones) ORIGINAL : “Que la Fuerza te acompañe” (en inglés May the force be with you)

Aquella expresión utilizada por los personajes del universo de ciencia ficción creado por el cineasta estadounidense George Lucas para desear buena suerte, terminó sirviendo para que su uso mediático impactara en la comunidad de seguidores de Star Wars, y extraoficialmente el 4 de mayo quede instaurado en el imaginario de cada fan de Darth Vader, Yoda, Han Solo, Chewbacca, entre otros, 32 años más tarde.

¿DESDE QUÉ AÑO SE CONMEMORA EL DÍA DE STAR WARS CADA 4 DE MAYO Y CÓMO ES CELEBRADO POR LOS FANS?

Desde 1979, los fanáticos de Star Wars se familiarizaron con la fecha del 4 de mayo y decidieron que se utilice para homenajear a la icónica saga que también está conformada por series como The Mandalorian, y Obi-Wan Kenobi, y videojuegos.

En este 2024, “La Guerra de las Galaxias” cumplirá 47 años desde su estreno, y 12 desde que se llevó a cabo y organizó la primera edición de la efemérides en el Toronto Underground Cinema (2011) junto a homenajes, concursos y otras atracciones dedicadas al público admirador de la icónica cinta cinematográfica.

Cabe resaltar, que el Día de Star Wars ganó mayor notoriedad cuando The Walt Disney Company, comprador de Lucasfilm, proclamó en 2013 el festejo a nivel mundial, y fomentó el consumo del mismo mediante maratones del film, descuentos en los sitios de venta online y campañas de difusión masiva en las redes sociales.

DÍA DE STAR WARS 2024: LAS 10 MEJORES FRASES DE LA SAGA PARA RECORDAR ESTE 4 DE MAYO

1- “Su carencia de fe resulta molesta” / Darth Vader

2- “Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos” / Obi-Wan a Luke

3- “¿Puede alguien quitarme de delante a este felpudo con patas?” / La Princesa Leia refiriéndose a Chewbacca

4- “No. No lo intentes. Hazlo, o no lo hagas, pero no lo intentes” / Maestro Yoda

5- “Yo soy tu padre” / Darth Vader

6- “Únete a mí y juntos dominaremos la Galaxia como padre e hijo” / Darth Vader

7- “Chewie ... estamos en casa” / Han Solo volviendo al Halcón Milenario

8- “Deja que el pasado muera. Mátalo, si es necesario” / Kylo Ren

9- “Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso” / Padmé Amidala

10- “El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti” / Maestro Yoda