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Primera página de la aventura del Super Cholo publicada el 20 de mayo de 1962 en la contraportada del suplemento El Dominical de El Comercio. Un guion de Francisco Miró Quesada Cantuarias y el dibujo de Víctor Honigman.
Primera página de la aventura del Super Cholo publicada el 20 de mayo de 1962 en la contraportada del suplemento El Dominical de El Comercio. Un guion de Francisco Miró Quesada Cantuarias y el dibujo de Víctor Honigman.
Por Enrique Planas

El 13 de mayo de 1962, en las entregas semanales de “El Super Cholo” en la última página de El Dominical, concluía una intriga sobre una pareja de estafadores que intentaba quedarse con la fortuna de un millonario salvado gracias al ingenio del superhéroe peruano. Y tras el fin, en viñeta seguida, el personaje creado cinco años antes por Francisco Miró Quesada Cantuarias y dibujado por Víctor Honigman prometía, para la siguiente semana, la más sensacional de sus aventuras.

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