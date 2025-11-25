Dua Lipa en Lima: hechizo colectivo en el Estadio San Marcos | CRÓNICA

A las 8:30 p.m. se hizo un breve silencio en el Estadio San Marcos. Los acordes, claramente distinguibles, fueron la señal que los miles de seguidores habían estado esperando. Dua Lipa, británica de origen kosovar, de 30 años, subió al escenario a bañarse con los gritos de una audiencia que se contó por miles y que esperó durante años por verla en vivo. Para la gira “Future Nostalgia” se saltó el país; recién llegó aquí para la gira “Radical Optimism”, promoción de su tercer álbum de estudio.

La felicidad de Dua Lipa fue palpable en el escenario. Por momentos cómplice y por otros sensual, la artista se entregó por completo. La prueba estuvo en su rostro, en el impulso de las caderas con cada movimiento calculado, ya fuera con el atuendo plateado del inicio, el negro del intermedio o el escarlata del final.

Dua no necesita de sus bailarines para dar un espectáculo. Sobre el escenario circular, ella en encuentro con sus aficionados, más parece la efigie de un culto religioso cuyo templo es la pista de baile.

El sol brilló desde las primeras horas del martes, pero eso no impidió que los seguidores de Dua Lipa hicieran extensas colas para tener un lugar privilegiado en el concierto. Algunos estuvieron desde días antes incluso, acampando; otros en cambio apuntaron su energía al hotel de la cantante, con la esperanza de tener un autógrafo, un selfie y en general algún recuerdo de la artista pop británica que se presentó por primera vez en Lima, ciudad que conoció brevemente. Unos días antes del show fue vista caminando por Barranco, donde almorzó en una taberna criolla.

Más sobre la artista

Nacida en Londres en 1995, Dua Lipa supo que quería ser artista desde joven. Cuando solo era una adolescente pidió vivir sola en la capital británica, lejos de sus padres que habían vuelto a Kosovo. Progresivamente se forjó una carrera en el mundo del espectáculo. Luego de rechazar una primera oferta con una disquera (las condiciones no le convenían), fichó para Warner en 2017, año en que lanzó su primer álbum de estudio. Ya por entonces su nombre comenzó a sonar entre las divas del pop.

Pero fue recién en marzo del 2020, con el lanzamiento del álbum “Future Nostalgia”, que Dua se convirtió en un fenómeno de masas en parte por lo pegajoso de las canciones (como es común en el pop), pero también por el momento en que se lanzó, en el mes que se declaró la cuarentena por Covid-19 y hubo confinamientos por todo el mundo. Las ganas contenidas por bailar podrían haber impulsado la popularidad del álbum.

Sea como fuere, Dua pasó a ser un ícono global que al día de hoy continúa moviendo masas, sea con su música o sus actividades culturales, como lo que hace con la plataforma Service95.