La literatura peruana acaba de recibir un inesperado impulso internacional gracias a una de las figuras más influyentes del pop mundial. Dua Lipa incluyó una novela escrita por un autor peruano en su lista de lecturas recomendadas para el 2026, una selección que reúne títulos considerados imprescindibles por su club de lectura y que es seguida por miles de lectores alrededor del mundo.

Este reconocimiento no solo amplifica el alcance de la obra fuera del ámbito hispanohablante, sino que también refuerza el interés por las historias latinoamericanas en el mercado editorial global. La noticia fue recibida con entusiasmo tanto por el autor como por el público local. Descubre qué libro peruano captó la atención de Dua Lipa, de qué trata su historia y por qué su inclusión marca un nuevo hito para la literatura nacional.

¿CUÁL ES EL LIBRO PERUANO QUE DUA LIPA RECOMENDÓ PARA 2026?

La obra destacada por la cantante británica es “Cien cuyes”, novela del escritor peruano Gustavo Rodríguez. El libro fue incluido en el boletín Service95, el espacio editorial desde el cual Dua Lipa comparte sugerencias culturales con su comunidad global. En la lista de lecturas para 2026, “Cien cuyes” aparece entre 21 títulos seleccionados por su valor literario y su capacidad para provocar reflexión.

Rodríguez reaccionó con sorpresa y gratitud al enterarse de la recomendación. “El club de lectura de @DUALIPA acaba de recomendar ‘Cien cuyes’ para cuando salga al público anglosajón en unos meses. Es raro, loco, dónde puede terminar lo que uno pergeña en solitario”, escribió el autor en redes sociales, evidenciando el impacto personal y profesional de este reconocimiento.

Libro "Cien Cuyes". | Foto: Alfaguara

¿DE QUÉ TRATA ‘CIEN CUYES’ Y QUÉ RESALTA LA RECOMENDACIÓN DE DUA LIPA?

La novela se centra en la historia de Eufrasia Vela, una mujer que empieza a trabajar como cuidadora de personas mayores en Lima y que, a partir de ese empleo, se ve confrontada con dilemas personales y éticos que transforman su manera de entender la vida, la familia y la empatía.

La sinopsis difundida en el boletín resume el espíritu del libro con una frase clave: “La amistad hace que valga la pena vivir la vida, y también vale la pena terminarla”.

Además, la recomendación describe a Cien cuyes como “una novela tragicómica sobre uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo: el cuidado de las personas mayores y nuestra empatía hacia ellos”, subrayando su mirada sensible sobre la vejez, la compasión y la dignidad.

¿QUÉ OTROS RECONOCIMIENTOS RESPALDAN LA IMPORTANCIA DE ESTA NOVELA?

Antes de captar la atención de Dua Lipa, “Cien cuyes” ya había sido distinguida con uno de los premios literarios más importantes en lengua española. En 2023, Gustavo Rodríguez ganó el Premio Alfaguara de novela, dotado con 175 mil dólares, gracias a esta obra ambientada en la Lima contemporánea.

El jurado destacó “la destreza y el humor” con los que el autor aborda los desafíos de las sociedades envejecidas y la relación con los adultos mayores, según recoge Infobae.

Gustavo Rodríguez y su libro "Cien Cuyes". | Foto: Facebook

¿QUÉ ES SERVICE95 Y POR QUÉ TIENE TANTO ALCANCE ENTRE LOS LECTORES?

Service95 es el boletín creado por Dua Lipa como un canal directo de comunicación con sus seguidores. Lanzado en febrero de 2022, este proyecto editorial reúne artículos, entrevistas, recomendaciones culturales y enlaces a podcasts, y se publica en varios idiomas, entre ellos inglés, español, francés y portugués. Según su equipo editorial, el objetivo es acercar historias que amplíen la mirada de los lectores y los conecten con realidades diversas.

Dua Lipa. (Fuente: AFP)