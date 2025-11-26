El actor David Almandoz, quien interpretó al popular Pepe Gonzáles en ‘Al Fondo Hay Sitio (AFHS)', calificó de “forzoso” el regreso de la producción de América TV tras varios años de ausencia, señalándola como una “fórmula desgastada”.

“Sí, para mí, sí [fue forzado el regreso de AFHS]. Pero para algunos no, porque hay gente que está pegada a la serie. Le gusta la serie y le gustan los personajes”, dijo Almandoz, cuya participación en el elenco finalizó en 2025, para el podcast ‘Chocobar’.

“Me parece una fórmula desgastada que le siguen dando y milagrosamente la serie tiene rating y es la serie emblema del canal, o sea es la mejor serie”, agregó.

Cabe mencionar que, AFHS regresó a las pantallas el 22 de junio de 2022, tras el fin de ‘De vuelta al barrio’.

¿Por qué David Almandoz ya no retomará su papel de Pepe Gonzáles en ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Por otro lado, David Almandoz, explicó sus razones personales por las que decidió no retomar su emblemático papel, señalando el factor del envejecimiento y el riesgo a la salud que conlleva el ritmo de trabajo.

“Mira, tú ves el primer capítulo de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y somos otros. Éramos niños, éramos chiquillos”, comentó, refiriéndose a él y a sus compañeros.

De tal forma, añadió que de un tiempo a otro, ya no disfrutaba grabar los episodios del fenómeno televisivo, pues “lo hacía todo porque tenía que hacerlo”. “Entonces, me sentía como muerto”, reveló.

“No solamente es el tema anímico o interior, sino temas de salud... Decíamos una frase que puede ser un poquito chistosa, pero es que es la realidad: Prohibido enfermarte”, enfatizó luego.

Para concluir advirtiendo las consecuencias de no priorizar su salud. “Y si no ves esos temas de salud, tus temas médicos, eso se va agravando y te puedes morir. Así de sencillo, te mueres", dijo en el mismo programa.