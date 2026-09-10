¿Cómo sería vivir con un límite de tiempo para amar? Aunque la puesta en escena de “Hechizo de amor” (“Practical Magic”) está teñida de amarillos y rosados románticos, y la dupla de Nicole Kidman y Sandra Bullock aporta humor, en el fondo es una tragedia: una familia condenada a una magia que le impide amar sin consecuencias. La primera película recaudó más de 94 millones de dólares a nivel global en 1998 y, con los años, conquistó un club de fans atraídos por los vestuarios de capa negra y las velas en el suelo. Casi tres décadas después, la historia continúa.

Fecha de estreno ¿Cuándo ver la película? “Hechizo de amor: la magia continúa” se estrena el jueves 10 de septiembre en cines.

En Hollywood, el tiempo también puede convertirse en una estrategia. Años después de ver a Sally y Gillian Owens por primera vez en pantalla, Sandra Bullock y Nicole Kidman se ponen en la piel de las hermanas brujas en “Hechizo de amor: la magia continúa” (“Practical Magic 2”) este año. El rodaje había empezado en julio de 2025, con las actrices del clásico romántico en la parte de producción. Bajo la dirección de Susanne Bier, la película retoma un universo que nació en 1998, ahora con una nueva generación de protagonistas femeninas.

En la secuela, las veteranas actrices Dianne Wiest y Stockard Channing vuelven como las tías Jet y Franny, en un reencuentro que consiguió dejar a muchos en el público con los ojos lagrimosos durante la proyección anticipada en Lima. En contraste con el elenco clásico, Joey King como Kylie y Maisie Williams como Antonia se incorporan en una trama que lleva a la familia Owens hasta Londres debido, una vez más, a la maldición que pesa sobre su linaje: cualquier hombre que se enamore de una mujer de la familia está condenado a morir trágicamente.

Sandra Bullock, Maisie Williams, Joey King y Nicole Kidman son la familia Owens en "Hechizo de amor: la historia continúa" ("Practical Magic 2"). (Foto: Warner Bros. Pictures)

Quienes vieron “Hechizo de amor” en los años noventa hoy pueden regresar acompañados de hijos, sobrinos o espectadores que conocieron a las hermanas Owens mucho después de su estreno. “Hay una nostalgia muy viva por la moda de los años 90, que fue la era premasificación de las pantallas y la internet. En su momento, la película no fue tan apreciada, pero fue ganando un aura de admiración en medio de este interés renovado por lo mágico, como se puede ver en TikTok con comunidades o categorías como Witchtok, e incluso en Pinterest”, explica la historiadora y crítica de cine Mariale Bernedo.

La resurrección de los clásicos

Este clásico, como tantos otros, parecía haber cerrado su ciclo en 1998, cuando prosperó el romance entre Sally Owens y el investigador Gary Hallett (interpretado por Aidan Quinn), pese a la maldición. La cinta deja un final abierto, muy conveniente para su posterior resurrección. Lo mismo ha ocurrido, con diferencias evidentes entre cada caso, con películas como “Top Gun: Maverick”, “Creed” y “The Devil Wears Prada 2” —donde además se juntaron diferentes generaciones de actores—, pero también series latinoamericanas como “Betty, la fea: la historia continúa” y “Pedro, el escamoso: Más escamoso que nunca”, que se suman a la conversación sobre el regreso de historias que parecían haber quedado atrás.

Sebastián Zavala, crítico de cine, observa el fenómeno desde otro ángulo. No considera que exista todavía una etapa “nueva” de secuelas tardías, aunque reconoce que su presencia aumentó. Hollywood, dice, siempre ha utilizado la nostalgia mediante remakes, reboots, secuelas y precuelas, pero ahora encontró un público especialmente receptivo: los millennials.

“Los jóvenes no están tan interesados en la resurrección de las historias de los 80 y 90; como es lógico, no sienten nostalgia como la generación que busca regresar a las historias que tanto les cautivaron. Próximamente, la película que intentará demostrar si esto funciona con la Generación Z (entre 14 y 29 años de edad hoy) es ‘Shrek 5’, ya que es una franquicia a la que los jóvenes le tienen cariño; en gran parte, gracias a los memes (caricaturas en internet). Si esa nueva entrega logra atraerlos al cine, seguro que Hollywood comenzará a revivir más franquicias inactivas de los 2000 y 2010”, concluye.