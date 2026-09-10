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Resumen

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Sandra Bullock y Nicole Kidman protagonizan "Hechizo de amor: la historia continúa" ("Practical Magic 2"). (Foto: Warner Bros. Pictures)
Sandra Bullock y Nicole Kidman protagonizan "Hechizo de amor: la historia continúa" ("Practical Magic 2"). (Foto: Warner Bros. Pictures)
Por Leslie A. Galván

¿Cómo sería vivir con un límite de tiempo para amar? Aunque la puesta en escena de “Hechizo de amor” (“Practical Magic”) está teñida de amarillos y rosados románticos, y la dupla de Nicole Kidman y Sandra Bullock aporta humor, en el fondo es una tragedia: una familia condenada a una magia que le impide amar sin consecuencias. La primera película recaudó más de 94 millones de dólares a nivel global en 1998 y, con los años, conquistó un club de fans atraídos por los vestuarios de capa negra y las velas en el suelo. Casi tres décadas después, la historia continúa.

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