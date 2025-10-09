En los últimos días, Nicole Kidman ha acaparado las principales portadas de los medios internacionales, debido a que puso fin a su relación con Keith Urban tras veinte años de matrimonio. A pesar de que en el ámbito sentimental no atraviesa un buen momento, la actriz de nacionalidad australiana ha sorprendido a sus miles de seguidores por su inesperado regreso a las redes sociales con una serie de fotografías que resaltan su elegancia, glamour y buen estado físico. Ante ello, los internautas se preguntan cuál es la alimentación y rutina de ejercicios que le permite mantener una buena figura a sus casi 60 años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ES LA RUTINA DE EJERCICIOS Y ALIMENTACIÓN DE NICOLE KIDMAN?

No cabe duda de que Nicole Kidman es una aclamada actriz y productora australiana y estadounidense que ha formado parte de grandes producciones nacionales e internacionales. Sin embargo, a sus 58 años, la artista ha llamado la atención por su excelente estado físico, el cual se debe al método Lagree, un entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto, con el objetivo de proteger articulaciones con el paso del tiempo. De esta manera, esta modalidad de ejercicio contribuye al desarrollo simultáneo de fuerza, resistencia, estabilidad, flexibilidad y equilibrio.

Según medios internacionales, Kidman opta por una rutina breve de 15 a 20 minutos y funcional, actividad ideal para practicar en casa sin necesidad de equipo especializado, como, por ejemplo, glúteos, muslos y piernas, combinando eficacia e intensidad. Además, en compañía de sus seres queridos, ella complementa su entrenamiento con sesiones de carrera, natación y yoga. Eso no es todo, pues, en cuanto a su alimentación lleva una “mindful eating” o alimentación consciente, que, a través de la moderación y la atención consciente, promueve contar con un peso saludable y la prevención de desbalances nutricionales.

HISTORIA DE LA RELACIÓN ENTRE NICOLE KIDMAN Y KEITH URBAN

La actriz Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban se conocieron en enero de 2005 durante la gala “G’Day USA” en Los Ángeles. Aunque Kidman sintió una atracción inmediata, Urban tardó varios meses en llamarla. Una vez que la relación se consolidó, la pareja se comprometió con rapidez y se casó en una ceremonia en Sídney, Australia, en junio de 2006, un año después de haberse conocido. Pocos meses después de la boda, Urban ingresó en rehabilitación para tratar adicciones. Kidman lo apoyó públicamente, un momento que la pareja describió posteriormente como un factor que fortaleció profundamente su vínculo.

Con el tiempo, la pareja dio la bienvenida a dos hijas: Sunday Rose, nacida en 2008, y Faith Margaret, nacida en 2010 a través de gestación subrogada. A lo largo de casi dos décadas, Kidman y Urban se establecieron como una de las parejas más estables y visibles de Hollywood; no obstante, en septiembre de 2025, después de 19 años de matrimonio, se anunció que la actriz y el cantante habían puesto fin a su relación.