Sandra Bullock no solo tiene una estupenda relación de amistad con Nicole Kidman. Ella también es muy amiga de Jennifer Aniston. Lo curioso es que ambas iniciaron su amistad en una época en donde nadie quería que las mujeres fueran amigas. Ojo que no lo digo yo. La propia actriz de 61 años lo expresó. Para más detalles al respecto, lee esta nota.

La actriz contó todo en una entrevista con Vanity Fair que recientemente salió a la luz. De acuerdo a sus palabras, ambas se hicieron buenas amigas hace 15 años, a pesar de que escucharon a muchas personas decir que eso no era lo correcto.

Fueron contra el viento y la marea

“Éramos de esa época en el negocio donde nadie quería que las mujeres fueran amigas. Se trataba de enfrentar a todos entre sí. Nos decían que no debíamos hacer eso. Es decir, que nos gustáramos, respetáramos y honráramos mutuamente”, manifestó Sandra Bullock.

Sandra Bullock es una actriz, directora y productora estadounidense de cine y televisión. (Foto: Mike Marsland / WireImage / Getty Images) / Mike Marsland

Pero ninguna hizo caso y en la boda de un amigo en común empezó la relación de amistad. “Pensamos: ‘¡Dios mío, tenemos que conocernos y desconectar!’. Y lo hicimos”, aseveró la actriz, que es protagonista en ‘Practical Magic’.

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: Frazer Harrison / Getty Images) / Frazer Harrison

Así elogió a Jennifer Aniston

Más adelante, Sandra Bullock se animó a elogiar a Jennifer Aniston. “Creo que su superpoder es que fácilmente podría ser dura, pero es increíblemente abierta. La gente quiere saber más sobre ella, entender dónde se encuentra en la vida y quieren que sea feliz”, recalcó. Sin duda, tiene un buen concepto de su amiga.

