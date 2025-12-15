Rob Reiner falleció: 5 escenas inolvidables de sus películas

El director, actor y productor Rob Reiner, una de las figuras más influyentes del cine de Hollywood en las últimas décadas, falleció a los 78 años en su casa de Brentwood, Los Ángeles. Su esposa, Michele Singer Reiner, de 68 años, también fue hallada muerta en el mismo lugar. Mientras las autoridades policiales investigan el caso, como un aparente homicidio, los amantes del cineasta recuerdan algunas de sus más relevantes películas, como “Stand by Me” y “When Harry Met Sally...”.

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob encontró sus primeros pasos en la actuación con el papel de Michael “Meathead” Stivic en la comedia televisiva “All in the Family”, antes de consolidarse como uno de los directores más memorables de Hollywood. A lo largo de su carrera, filmó títulos emblemáticos de los años 80 y 90. A continuación, recordamos algunas escenas de su autoría.

Películas de Rob Reiner

Las escenas memorables en...

“When Harry Met Sally…” (1989)

No se puede hablar de Reiner sin mencionar la escena del orgamo en la película de 1989. La trama sigue a dos amigos que atraviesan años de encuentros y desencuentros, mientras intentan descubrir si es posible que exista amistad realmente.

En Katz’s Delicatessen de Nueva York, Sally (Meg Ryan) demuestra a Harry (Billy Crystal) cómo “fingir un orgasmo” ante una multitud de comensales. La escena no solo se volvió icónica por su audacia y sentido del humor, sino también porque la frase que la corona —“Tomaré lo que ella toma”, de parte de una anciana comensal del restaurante donde ocurre la escena— fue listada en el puesto 33 de las 100 frases más memorables del cine por el American Film Institute.

“The Princess Bride” (1987)

Basada en la novela homónima de William Goldman de 1973, este cuento de aventuras narra la historia de amor entre la joven Buttercup (Robin Wright) y el mozo de granja Westley (Cary Elwes). En la película, ocurre una confrontación del personaje que interpreta Mandy Patinkin, quien se convierte en un espadachín ilusionado con la protagonista. Frase icónica: “Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Mataste a mi padre. Prepárate para morir”, que cabe entre las más memorables de la filmografía de Reiner.

“Stand by Me” (1986)

Basada en una novela de Stephen King, la película sigue a cuatro niños en un viaje a lo largo de unas vías de tren para encontrar el cuerpo de un adolescente desaparecido. En una escena, los jóvenes amigos atraviesan el carril justo cuando un el ferrocarril se acerca, lo que, por su puesto, genera mucha tensión y, al mismo tiempo, una suerte de poesía visual, para el público.

“This is Spinal Tap” (1984)

Desde su debut como cineasta con esta cinta de 1984, Reiner mostró su dominio de la comedia satírica. Se trata de un falso documental que sigue a una banda de rock ficticia en una gira desastrosa. El momento en que los amplificadores “suben hasta 11” se volvió famosa en la cultura pop de su época.

“A Few Good Men” (1992)

Protagonizada por Jack Nicholson, el thriller sigue a un joven abogado militar que se enfrenta al sistema castrense al intentar demostrar la verdad detrás de la muerte de un soldado en una base naval. El interrogatorio en la corte entre el Coronel Jessup (Nicholson) y el abogado Kaffee (Tom Cruise) culmina en una de las frases más tensas en el final del juicio, cuando el alto mando militar se rehusa a aceptar el arresto y recibe una lección.

Película disponible en HBO Max