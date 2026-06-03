El sábado pasado parecía haber sido diseñado especialmente para el fútbol. Un sol radiante iluminaba los jardines del Lima Polo Club, en Surco, mientras decenas de invitados comenzaban a llegar para vivir una de las citas deportivas más esperadas del año: la final de la UEFA Champions League.

La jornada, organizada por Mastercard para clientes exclusivos de la marca, combinó la emoción del deporte con una experiencia pensada para disfrutar cada minuto. Desde el ingreso, los asistentes fueron recibidos por diversas activaciones, espacios interactivos y merchandising especialmente preparado para la ocasión. El ambiente tenía más de festival que de simple transmisión deportiva.

Para seguir el encuentro con total comodidad, se instalaron amplias zonas de descanso con sofás, mesas y asientos distribuidos estratégicamente frente una pantalla gigante. Además de los clientes invitados, también participaron influencers y embajadores de Mastercard, quienes compartieron la expectativa por conocer al nuevo campeón de Europa.

La experiencia incluyó una variada oferta gastronómica y bebidas de cortesía durante toda la tarde, permitiendo que los asistentes pudieran concentrarse únicamente en disfrutar del espectáculo. Entre conversaciones, fotografías y pronósticos de último minuto, la expectativa crecía conforme se acercaba el pitazo inicial.

Y el partido no decepcionó. El duelo entre PSG y Arsenal comenzó con intensidad. Apenas iniciado el encuentro, los ingleses golpearon primero y se pusieron en ventaja por 1-0, desatando la celebración de los hinchas presentes. Sin embargo, el conjunto parisino reaccionó en el segundo tiempo y consiguió la igualdad mediante un penal que volvió a encender la incertidumbre.

Con el marcador empatado, la tensión se apoderó de cada rincón del recinto. Los minutos avanzaron y la final se extendió hasta el tiempo suplementario, donde ninguno de los equipos logró inclinar la balanza. Todo debía resolverse desde los doce pasos.

La tanda de penales mantuvo a los asistentes al borde de sus asientos. Finalmente, PSG logró imponerse y quedarse con el título europeo, provocando festejos, aplausos y reacciones de alivio entre los presentes.

Tras el pitazo final, nadie parecía tener apuro por marcharse. Muchos invitados permanecieron un tiempo más disfrutando de las instalaciones, compartiendo impresiones sobre el partido y celebrando una experiencia que combinó fútbol, entretenimiento y hospitalidad. Una tarde memorable que Mastercard convirtió en una auténtica fiesta para los amantes de la Champions League.