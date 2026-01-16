Ha iniciado el 2026 y el Parque de las Leyendas continúa representando uno de los espacios públicos más visitados del país. Como parte de la propuesta ofrecida a grandes y chicos a partir de este Año Nuevo, y según lo viene a confirmar el patronato del zoológico a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), hoy te revelamos que ya figura habilitado el tarifario a partir del cual puedes obtener una entrada, y visitar a más de 2,500 animales, huacas, laguna recreativa, jardín botánico, y mucho más junto a tus seres queridos.

ESTO CUESTA LA ENTRADA GENERAL AL PARQUE DE LAS LEYENDAS DESDE 2026

La concurrencia a diversos espacios recreativos tiene en el Parque de las Leyendas a uno de los más visitados, y desde Lima ofreciendo variados atractivos bajo nuevo tarifario habilitado.

A través de redes sociales, la MML ha confirmado el incremento de 2 soles en el precio de entrada general 2026 a un zoológico cuyas sedes de San Miguel y Huachipa abren sus puertas incluso durante los días feriado, y permitiendo asimismo el acceso gratuito a grupos poblacionales muy particulares.

En relación a esta información, te compartimos a continuación los conceptos, montos y requisitos que debes cumplir para ingresar al Parque de las Leyendas desde este Año Nuevo:

Tarifas Regulares

- Entrada General S/20 (De 13 años a más)

- Niños S/10 (De 3 a 12 años)

- Adultos Mayores S/4 (De 60 años a más)

Tarifas Promocionales (Previa solicitud de marzo a diciembre)

- Instituciones Educativas

Estudiantes 5 soles según niveles de educación superior y cantidades en ambos casos / Profesores y padres de familia, S/10

HORARIO PARA PÚBLICO VISITANTE : Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados)

: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados) HORARIO PARA VENTA DE ENTRADAS: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 4.30 p.m.

A propósito de precios y atractivos propios del zoológico, resulta importante destacar que además de costos generales, una vez dentro el Parque de las Leyendas puedes acceder a botes a pedal y motor por tan solo 12 y 6 soles, respectivamente, y asimismo hasta ingresar gratis si conformas alguno de los siguientes grupos poblacionales e importantes del país.

SI CONFORMAS ALGUNO DE ESTOS GRUPOS POBLACIONALES, RECUERDA QUE TIENES INGRESO LIBRE AL PARQUE DE LAS LEYENDAS

Las redes sociales hoy certifican la popularidad del Parque de las Leyendas como entidad adscrita a la MML, y en ese sentido siempre resultan llamativas las promociones lanzadas, descuentos, y hasta gratuidad dirigida a ciertos grupos poblacionales.

De manera preferencial, hoy tanto PCD e identificadas con carné del CONADIS, como veteranos de guerra debidamente acreditados, y también guías oficiales de turismo, cuentan con acceso sin costo alguno a las instalaciones de dicho zoológico, y cuyas sedes habilitadas se ubican en San Miguel y Huachipa.

Según la información brindada entorno a la existencia de ofertas especiales, por ejemplo, y desmentidas mediante comunicado, el Parque de las Leyendas confirma que los grupos poblacionales destacados y público en general, pueden disfrutar del servicio brindado, visitar a los animales, y conocer el jardín botánico, entre otros atractivos, durante los 365 días del año e incluso feriados y jornadas no laborables.