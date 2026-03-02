Las maravillas del mundo constituyen obras o monumentos de base arquitectónica que persisten en algunos casos de manera ancestral y milenaria, y el Perú resulta hoy afortunado por contar con una de ellas dentro de la ciudad imperial. Es así como el Santuario Histórico de Machu Picchu, actualmente figura entre los principales destinos de visita por parte de turistas nacionales e internacionales que ahora pueden volver a recorrer uno de los circuitos de trekking más emblemáticos del mundo, y a partir del 1 de marzo tras temporada de lluvias.

ESTAS SON LAS RUTAS QUE TE LLEVAN AL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU Y SE REABREN DESDE EL 1 DE MARZO

A nivel nacional, el Santuario Histórico de Machu Picchu reviste de suma importancia para el turismo, y partiendo desde uno de los circuitos de trekking más emblemáticos del mundo que ha sido reabierto tras disposición de cierre para facilitar los trabajos de mantenimiento y conservación realizados durante 28 días.

El Ministerio de Cultura (MINCUL) a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, informa de manera oficial que a partir del 1 de marzo, queda reaperturado el ingreso de visitantes a la Red de Caminos Inka, y con destino a una Llaqta que representa una obra maestra de arte, arquitectura e ingeniería imperial.

De acuerdo a lo manifestado por parte de Francisco Huarcaya como responsable de dicha ruta de acceso al Santuario Histórico de Machu Picchu, el cierre ascendente a los 28 días, “ha permitido desarrollar trabajos técnicos intensivos de mantenimiento y consolidación”.

“Hoy podemos afirmar que los monumentos arqueológicos y la red vial intervenidos se encuentran en buen estado de conservación y en condiciones adecuadas para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros”, remarca además entorno a la reapertura de la Red de Caminos Inka ocurrida el 1 de marzo, y tras concretarse la consolidación de estructuras arquitectónicas, optimización de sistemas de drenaje, y hasta rehabilitación de tramos estratégicos de acceso.

EN ESTO CONSISTIERON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REALIZADOS EN LA RED DE CAMINOS INKA DE MACHU PICCHU, SEGÚN MINCUL

Personal especializado en conservación y mantenimiento realizaron labores en monumentos arqueológicos como Willkaraqay, Patawasi, Runcuraqay, Qoriwayrachina, Sayaqmarka, Qonchamarka, Phuyupatamarka, Intipata, Wiñaywayna, Choquesuysuy y Chachabamba.

Los trabajos realizados en la Red de Caminos Inka incluyeron el control y eliminación de vegetación, limpieza de canales y fuentes de agua, y consolidación de escalinatas de piedra y calzadura de muros como acciones orientadas a preservar la integridad estructural y el valor universal excepcional de estos bienes culturales.

Dentro de la Red Vial Inka terminaron ejecutándose trabajos de rehabilitación en las rutas 1, 2, 3 y 5 de acceso, e intervención puntual buscando consolidar calzadas, mantenimiento de muros de contención, limpieza de escalinatas, y habilitación de drenajes para la adecuada evacuación de aguas pluviales.

Mantenimiento y renovación de puentes, pontones, barandas y pasamanos en el sector Intipunku.

Reacondicionamiento de campamentos en Paqaymayu Alto, Chaquicocha, Phuyupatamarka y Wiñaywayna, y el mantenimiento de los servicios sanitarios en puestos de control y vigilancia.

ESTE PAGO ADICIONAL DEBES REALIZAR DESDE MAYO 2026 SI VISITAS MACHU PICCHU

El turismo a nivel nacional, logra potenciarse gracias a la visitas recibidas por parte de destinos como el emblemático Machu Picchu cuyo santuario histórico hoy es noticia a partir de la venidera aplicación de cobro adicional.

De acuerdo a lo precisado por parte de la Resolución Directoral N° 000006, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) impondrá desde el 1 de mayo de 2026, y por concepto de conservación, el pago de los siguientes montos si tus fines de acceso están vinculados a la recreación:

Turistas extranjeros deberán pagar 11 soles adicionales a precio regular de ingreso .

. Visitantes nacionales deberán abonar 5 soles adicionales a precio regular de ingreso.

“Autorizar, a partir del 01 de mayo de 2026, la aplicación de las tarifas por ingreso al Santuario Histórico de Machupicchu con fines turísticos, aprobadas mediante resolución vigente“, remarca el Sernanp mediante resolución directoral que además establece que no deben cancelarse dichos montos adicionales, si terminas accediendo a ciudadela imperial mediante la Red de Caminos Inka.

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE TE OFRECE EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU Y SU TARIFARIO

El Santuario Histórico de Machu Picchu es sin duda desde su descubrimiento en 1911, la referencia turística del Cusco en Perú, y quizá la más importante de Sudamérica porque dentro de ella se esconden los más impresionantes recorridos compuestos por diversas y destacadas atracciones y actividades.

Por ejemplo, en la ciudadela edificada por el inca Pachacútec, hoy se pueden apreciar desde las representativas estructuras llamadas andenes o terrazas hasta la conocida “Escalera de Fuentes”, asombrosa obra de ingeniería hidráulica, y también, la montaña Putucusi.

Asimismo, el distrito cusqueño de Machu Picchu ofrece guías turísticas para visitar el “Templo del Cóndor”, el Palacio Real y la Acllahuasi, el famoso “Templo del Sol”, Intihuatana y el popular Huayna Picchu.

Si te interesa ingresar al Santuario Histórico y llenarte de su magia, toma en cuenta que los precios para visitantes peruanos y ciudadanos de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador) son de S/64 para adultos y S/32 para estudiantes y menores de edad, mientras que para extranjeros la tarifa aumenta y equivale a los siguientes montos:

ADULTO EXTRANJERO

- 152 soles

ESTUDIANTES EXTRANJEROS

- 77 soles

MENORES DE EDAD EXTRANJEROS (De 3 a 17 años)

- Entre 70 y 125 soles, según circuito elegido