Por

El cansancio persistente puede aparecer por diferentes motivos y afectar tanto el rendimiento físico como la capacidad de mantener la atención durante el día. Factores como las jornadas laborales prolongadas, el estrés o determinadas condiciones de salud pueden contribuir a esta sensación de agotamiento. Frente a ello, una alimentación equilibrada resulta importante para cubrir las necesidades nutricionales del organismo. Entre los micronutrientes esenciales destaca la vitamina B12, debido a su participación en procesos como la formación de glóbulos rojos, el funcionamiento del sistema nervioso y la síntesis del ADN. Este nutriente puede encontrarse en distintos formatos, entre ellos cápsulas, comprimidos, gotas, tabletas sublinguales e incluso aplicaciones inyectables. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre quienes la consumen está relacionada con el horario: ¿existe un momento del día más conveniente para tomar vitamina B12? A continuación, repasamos qué se conoce sobre esta recomendación y qué factores conviene considerar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.