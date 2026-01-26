Emergencia por deslizamiento afecta vía férrea Machu Picchu–Hidroeléctrica. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de se declaró en estado de alerta tras el registrado el domingo 25 de enero, el cual ocasionó daños en la vía férrea del tramo , afectando el desplazamiento de visitantes y operadores turísticos que utilizan el acceso amazónico hacia la ciudadela inca.

Mediante un comunicado oficial, la entidad informó que estos eventos naturales se produjeron como consecuencia de las condiciones generadas por el fenómeno natural, lo que obligó a adoptar medidas preventivas con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas y garantizar la protección del patrimonio cultural.

Frente a esta situación, la DDC Cusco dispuso una serie de facilidades dirigidas a turistas, operadores turísticos y guías oficiales de turismo afectados por las restricciones temporales. Entre las acciones adoptadas se contempla la reprogramación de las visitas al Santuario Histórico de Machu Picchu o la devolución de los montos abonados, conforme a la normativa vigente y previa evaluación individual de cada caso.

Asimismo, la institución señaló que desde que se tomó conocimiento del huaico se activaron de manera inmediata acciones de monitoreo permanente y coordinación interinstitucional, con el objetivo de mantener informados a los actores del sector turismo y a la población en general.

“El área afectada se mantiene en estado de alerta, a fin de adoptar oportunamente las medidas que correspondan dentro del marco de sus competencias”, remarcó la DDC Cusco.

DDC Cusco anuncia reprogramaciones y devoluciones tras huaico en ruta a Machu Picchu. (Foto: Captura/Latina)
DDC Cusco anuncia reprogramaciones y devoluciones tras huaico en ruta a Machu Picchu. (Foto: Captura/Latina)

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la seguridad de las personas y la protección del , e indicó que continuará brindando información oficial y actualizada a través de sus canales institucionales conforme evolucione la situación.

