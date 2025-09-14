El pasado sábado 13 de septiembre se llevó a cabo la primera gala de conciertos de la nueva temporada de “Yo soy”. Esta vez, el género urbano fue el encargado de abrir el espectáculo con el imitador de Nicky Jam, quien sorprendió al jurado con el tema “Yo no soy tu marido”.

El cantante Bryan JC, imitador de Nicky Jam, subió al escenario para dar inicio a la etapa de conciertos e inauguró las galas con un recordado tema del artista.

Tras su performance, el jurado aplaudió al artista y le dio algunas recomendaciones para mejorar de cara a lo que será su siguiente evaluación.

“Buen flow, te felicito, te sugiero que suavices tu expresión para que se vea que lo estás disfrutando”, dijo Jely Reátegui. Mientras que Carlos Alcántara añadió: “Ha sido interesante ver tu evolución, la canción tiene que ser tuya, la pista no puede comerte”.

Al final de la jornada, el imitador de Nicky Jam logró mantenerse en la competencia. “Sí es Nicky Jam”, señaló Ricardo Morán al anunciar al intérprete urbano como uno de los que evita caer en sentencia.

Imitador de Nicky Jam abrió las galas de la nueva temporada de "Yo soy". (Foto: Latina)

Por su parte, los imitadores de Raphael y Eddy Herrera cayeron en sentencia y tendrán que volver a cantar en una siguiente oportunidad para evitar la noche de eliminación de “Yo soy”.