El pasado sábado 13 de septiembre se llevó a cabo la primera gala de conciertos de la nueva temporada de “Yo soy”. Esta vez, el género urbano fue el encargado de abrir el espectáculo con el imitador de Nicky Jam, quien sorprendió al jurado con el tema “Yo no soy tu marido”.
El cantante Bryan JC, imitador de Nicky Jam, subió al escenario para dar inicio a la etapa de conciertos e inauguró las galas con un recordado tema del artista.
LEE: “Yo soy”: Imitador de Juanes vuelve al casting del programa luego de cinco años
Tras su performance, el jurado aplaudió al artista y le dio algunas recomendaciones para mejorar de cara a lo que será su siguiente evaluación.
“Buen flow, te felicito, te sugiero que suavices tu expresión para que se vea que lo estás disfrutando”, dijo Jely Reátegui. Mientras que Carlos Alcántara añadió: “Ha sido interesante ver tu evolución, la canción tiene que ser tuya, la pista no puede comerte”.
Al final de la jornada, el imitador de Nicky Jam logró mantenerse en la competencia. “Sí es Nicky Jam”, señaló Ricardo Morán al anunciar al intérprete urbano como uno de los que evita caer en sentencia.
MÁS INFORMACIÓN: “Yo soy”: Imitadora de Emilia cautivó al jurado y clasificó a la siguiente ronda
Por su parte, los imitadores de Raphael y Eddy Herrera cayeron en sentencia y tendrán que volver a cantar en una siguiente oportunidad para evitar la noche de eliminación de “Yo soy”.
TE PUEDE INTERESAR
- “Yo soy”: Imitador de Luis Miguel cautivó al jurado con su interpretación
- Imitadores de Armonía 10 y Luis Miguel deslumbraron al jurado de Yo Soy
- “Yo Soy”: Imitador de Ke Personajes sorprende al jurado con su interpretación
- “Yo Soy”: imitadores de Thalía, Alex Turner y Miguel Abuelo logran pasar a la siguiente ronda
- “Yo soy”: Imitador de Raphael obtiene la aprobación del jurado con solo 5 segundos de casting
Contenido sugerido
Contenido GEC